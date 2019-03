Lo storico trionfo di Dorothea Wierer nel biathlon

Sci - slalom parallelo Stoccolma : storico trionfo per Mikaela Shiffrin - Zenhaeusern vince tra gli uomini : Mikaela Shiffrin si aggiudica lo slalom parallelo di Stoccolma ed entra una volta in più nella storia dello sci: con la quattordicesima vittoria stagionale in Coppa del Mondo pareggia il record di ...

VIDEO Cremona-Brindisi - Highlights - sintesi Finale Coppa Italia basket : primo storico trionfo dei lombardi : Cremona ha vinto la Coppa Italia 2019 di basket, la Vanoli ha sconfitto Brindisi per 83-74 nella Finale giocata al Mandela Forum di Firenze e ha così alzato al cielo il trofeo per la prima volta nella sua storia. La compagine lombarda ha sempre avuto il controllo della partita anche se i pugliesi non hanno mai mollato contribuendo a regalare al pubblico un match particolarmente avvincente fino alla sirena Finale. Di seguito il VIDEO con gli ...