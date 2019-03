I gilet gialli sono una cosa complessa

Le violenze dei gilet gialli condannate anche dal M5s (finito sotto attacco) : Ancora un sabato di scontri a Parigi dove i gilet gialli sono tornati sugli Champs Elysee per protestare contro il governo e il presidente della Repubblica francese, Emmanuele Macron. Incassata la retromarcia del governo sulla tassa dei carburanti, il movimento ha perso la sua ala 'moderata'. La più corposa se si pensa che è passato da 280 mila persone circa in piazza ad appena 28 mila, la scorsa settimana. In strada, dunque, le frange ...

gilet gialli : incendiato palazzo sugli Champs-Elysees - le ultime notizie : Gilet gialli: incendiato palazzo sugli Champs-Elysees, le ultime notizie Dopo la quiete delle ultime settimane, torna la violenza nelle strade di Parigi. A quattro mesi esatti dall’inizio delle proteste dei Gilet gialli in Francia, è un sabato di scontri e devastazione tra le strade della capitale. Le ultime notizie dei media francesi parlano di un palazzo in fiamme, negozi saccheggiati e scontri violenti tra manifestanti e polizia. ...

