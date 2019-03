FARIAN SABAHI SAFAR | VIAGGIO IN MEDIO ORIENTE

jamesmagazine

(Di domenica 17 marzo 2019) È un mondo diverso ma non così esotico. Abbiamo contribuito pesantemente alla sua distruzione. È difficile raccontare cosa volesse dire vivere in Iraq o Siria in questi anni, sotto i bombardamenti, ...

