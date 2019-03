Diretta Lazio-Parma | streaming | quote e formazioni – LIVE

termometropolitico

(Di domenica 17 marzo 2019)La 28a giornata di Serie A vedrà affrontarsi, tra le altre,. Il match è in programma per domenica 17 marzo alle ore 15:00. La partita si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma.: come arrivano le due squadre Laarriva da una vittoria ed un pareggio rispettivamente con Roma e Fiorentina. La squadra è scesa in ottava posizione ma con un match in meno, quello contro l’Udinese. Poco fortunata la formazione di Inzaghi, perché sta pagando le numerose assenze che si fanno sentire. Con ilcercherà di vincere per recuperare punti e tornare in zona Champions, obbiettivo stagionale del club che resta anche in corsa per la finale di Coppa Italia. Dopo la pausa avrà l’Inter e perciò è importante per le aquile mantenere alto il morale, sfruttando poi gli impegni con le ...

SkyTG24 : Roma, interrompe la messa in diretta tv urlando 'sono Dio' - salvione : Diretta Lazio-Parma ore 15: le probabili formazioni e dove vederla in tv - zazoomnews : Diretta Lazio-Parma ore 15: come vederla in tv e probabili formazioni - #Diretta #Lazio-Parma #vederla -