Colosseo diventa "green" per S.Patrizio

Monumenti illuminati di verde anche in Italia per celebrare San, patrono d'Irlanda, e che a New York viene festeggiato con una imponente parata sulla 5th Ave che si conclude davanti alla cattedrale di St. Patrick's vicino al Rockefeller center. L'iniziativa è della 'Globaling', organizzata dall'ente Turismo irlandese sin dal 2010. Coinvolti 389 monumenti e luoghi simbolo, tra cui vari siti Unesco, in tutto il mondo. A Roma ilsi è tinto di verde così come l'ambasciata d'Irlanda di Villa Spada.(Di domenica 17 marzo 2019)

