Bocca secca e dolori | per l' ospedale stava bene | 7 indagati per la morte di Alessandro

today

(Di domenica 17 marzo 2019) Aveva appena 13 anni quando 4 giorni prima di morireFarina si era alcuni sintomi del diabete giovanile. Per i...

Cateiovino : RT @GioviMontagna: Senza sentire bene 'ho la bocca secca mi dispiace non riesco' ?? - GioviMontagna : Senza sentire bene 'ho la bocca secca mi dispiace non riesco' ?? - Anastas53674559 : Dicono che pe sembra più giovane non se deve dormì co la testa sul cuscino! Ma questi stanno fuori de testa!??se dor… -