80 anni di Trap e quell' unica partita che vorresti rigiocare

Trapattoni - gli 80 anni di un mito : tutti i momenti della sua carriera : Lui che fischia. Lui che si sbraccia. Lui che gesticola ai giocatori la posizione giusta, l'avversario da puntare o da marcare. Lui che s'incazza perché la squadra non lo segue e se non ci credete ...

Trapattoni 80 anni - questa sì che è vita : Trapattoni ha attraversato più di sessant'anni di calcio girando il mondo. Ha vinto tutto in Italia, dove ha il record degli scudetti conquistati, 7, col Milan da giocatore, con la Juve e l'Inter da ...

Fischio - "Strunz" - Juve - Diavolo e acqua santa : gli 80 anni del Trap : Giuanin non è un fenomeno, ma in campo ha una voglia di spaccare il mondo, una fame agonistica che arriva presto ad aprirgli le porte della prima squadra rossonera. Il Milan è una società seria che ...

L’uomo del giorno – Giovanni Trapattoni - da ‘strunz’ al ‘gatto nel sacco’ - le frasi celebri dell’allenatore : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica l’Uomo del giorno, giornata importante per tutti gli appassionati di calcio, è il compleanno dell’allenatore Giovanni Trapattoni. E’ stato un ottimo centrocampista poi la carriera entusiasmante da allenatore, è riuscito nell’impresa di trionfare in Italia, Germania, Austria e Portogallo, l’ultima esperienza da allenatore è stata sulla panchina ...

Gli 80 anni di Giovanni Trapattoni : Tanti auguri, nonno Trap. Che cosa aggiungere di nuovo a un personaggio come Giovanni Trapattoni nel giorno del suo ottantesimo compleanno? Cos'è che non sapete del mediano, colonna per quattordici anni del leggendario Milan di Nereo Rocco, che mordeva le caviglie degli avversari più famosi, e poi dell'allenatore che ha coniugato catenaccio e calcio totale? Leggi il blog di Riccardo Luna: Perché Trapattoni è il nonno internet che ...

Trapattoni - gli 80 anni di un mito : Lui che fischia. Lui che si sbraccia. Lui che gesticola ai giocatori la posizione giusta, l'avversario da puntare o da marcare. Lui che s'incazza perché la squadra non lo segue e se non ci credete ...

Trapattoni compie 80 anni : tutte le sue frasi più celebri : E per celebrare un pezzo di storia del nostro calcio, ecco alcune delle sue frasi più famose che, in alcuni casi, hanno letteralmente fatto il giro del mondo. SPORTMEDIASET CALCIO Trap, 80 anni di ...

Giovanni Trapattoni compie 80 anni : gli auguri di tanti ex calciatori : Giovanni Trapattoni compirà domani 80 anni e tutto il mondo del calcio è pronto a celebrarlo. Il tecnico di Cusano Milanino ha fatto una grande carriera da giocatore e da allenatore. Da calciatore con il Milan ha vinto due Scudetti, due Coppe dei ...

Giovanni - intrappolato dalle buche : “Hanno sistemato la strada e ora sono libero - grazie Fanpage” : Per ogni storia c'è sempre un lieto fine. Giovanni da anni era sepolto in casa a causa delle profondi buche che non lo aiutano a svolgere le sue quotidiane attività malgrado le sue difficoltà fisiche. grazie a fanpage.it l'assessore ha provveduto a sistemare la strada sotto casa di Giovanni.Continua a leggere

Ottanta anni Trap : buon senso - fischi e scudetti : Il primo compleanno tondo senza calcio. Domani e' un giorno speciale per Giovanni Trapattoni, che arriva agli 80 anni trovandosi per la prima volta senza impegni legati alla sua incredibile carriera di giocatore e allenatore. Se i 70 li aveva festeggiati sulla panchina dell'Irlanda, per nulla intenzionato a smettere, questo nuovo traguardo lo trova nell'inconsueto ruolo di spettatore, anche se il derby della Madonnina di domani sera sembra fatto ...

Giovanni Trapattoni prossimo 80enne : “seguo sempre il calcio - ma voglio dedicare del tempo alla famiglia” : Giovanni Trapattoni si appresta a spegnere ben 80 candeline, un traguardo importante per l’ex tecnico che resta un grande osservatore del calcio mondiale “I miei progetti per i prossimi anni? Per il momento mi sto godendo la pensione per stare vicino alla mia famiglia. Devo ammettere che da allenatore non sono stato un nonno esemplare. Ero sempre via e anche quando ero a casa pensavo troppo al calcio. Ora invece sto cercando di ...

Trapani - processo d'appello per femminicidio : sentenza ribaltata - assolto "Gianni il bello" : L'ex grande accusatore di Enzo Tortora fu tirato in ballo dall'esecutore dell'omicidio di Sabine Maccarrone, commesso nel 2007 a Mazara del Vallo. In primo grado era stato condannato all'ergastolo

Elisa - malata di leucemia a 4 anni - cerca un nuovo donatore : il primo trapianto è fallito. Il papà : 'La belva bastarda è tornata' : Siamo in uno dei centri piu all'avanguardia di queste malattie terribili, il Bambino Gesù del Vaticano e con dei professionisti tra i migliori al mondo, il prof Franco Locatelli, ha guarito ...

Mafia e politica a Trapani ed Erice. Simona Mannina al contrattacco : 'L'ordinanza [del Giudice, NdR] è assai ricca di spunti che meriterebbero, al di la della rilevanza penale, tante riflessioni che ovviamente non ci competono e le lasciamo fare a chi le sa fare'. Con ...