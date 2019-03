Simeone «De Laurentiis sgarbato con i residenti di Barra | mi auguro chieda scusa»

ilnapolista

(Di sabato 16 marzo 2019) Il Presidente della Commissione Trasporti, Infrastrutture e Lavori Pubblici, Ninoha parlato durante il Consiglio Comunale. in merito alla questione De, come riportato da CalcioNapoli24: “Faccio riferimento all’episodio tra Aurelio Dee l’assessore Borriello al quale va tutto il mio affetto e la mia solidarietà. La mia solidarietà va anche ai cittadini di: io a quel tavolo non c’ero ma sembrerebbe che il presidente abbia usato termini poco corretti e sgarbati nei confronti deidi. Capisco che sono momenti concitati e che si era arrivati anche allo scontro. In Italia si litiga per le poltrone, a Napoli per i seggiolini. Questa cosa mi ha dato molto fastidio e ha dato fastidio anche aidi quell’area. Il presidente ha detto un’emerita stron…., miche. Mi ...

