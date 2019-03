ilfogliettone

(Di sabato 16 marzo 2019) L'inizio ufficiale e' previsto per le 10,30 di domani, domenica 17 marzo, ma la giornata dei leader del Partito Democratico comincera', come da tradizione e salvo sorprese, all'alba con le ultimi riunioni delle correnti per assegnare i posti inha infatti voluto accelerare l'iter per la formazione di tutti gli organi statutari dopo la sua vittoria alle primarie. Un modo per farsi trovare subito pronti alla campagna elettorale per le europee, ma non solo. Il 24 marzo si vota in Basilicata e il neo segretario sogna di debuttare con una vittoria. Per questo, la prima uscita ufficiale disegretario sara' in Basilicata, lunedi' 18 marzo. Prima di quel momento, pero', occorre rendere il Partito democratico pienamente operativo, insediando l'assemblea, eleggendo il suo ufficio di presidenza, votando la.Poi, arrivera' la ...

ilfogliettone : Pd, da relazione Zingaretti a direzione nazionale. Il timing dell'Assemblea - -