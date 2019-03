I 10 influencer più divertenti sui social network

Quanto guadagna un influencer con un solo post? La classifica delle star più ricche di Instagram : È seguito da 112 milioni di persone in tutto il mondo. A seguirlo Lionel Messi : il fuoriclasse del Barcellona guadagna circa 500 mila dollari a post grazie ai suoi 111 milioni di follower. A ...

Semplici - credibili e simili a noi. I micro influencer sono i più richiesti : Da una parte 23 milioni di follower. Dall'altra solo 20mila. Una gara apparentemente senza storia quella fra la regina dei social Chiara Ferragni e la sua decisamente meno popolare 'collega' Lucia Del ...

Beatrice Valli - mamma e influencer : «Mio figlio ha 4 anni e non vuole più essere fotografato» : Ci siamo allontanati dal mondo della televisione, anche se ringraziamo quello che ci ha fatto nascere, per spostarci più nella moda. Vorrei mettere in piedi qualcosa di mio, magari anche con i ...

Avvocati - i mercati più «promettenti» del 2019 sono E-sport - influencer e Ai : Privacy, intelligenza artificiale, ma anche influencer, E-sports e blockchain. sono alcune delle «legal predictions» per il 2019. Ovvero i temi e i mercati che quest'anno domineranno la scena legale e ...

Instagram - mega bug cancella follower/ influencer in ansia "Persi più di 100mila fan" : Instagram, un mega bug sta cancellando migliaia di follower a utenti ignari: moltissimo Influencer in ansia, in attesa che il problema si risolv

Sempre più bio e «influencer» : i consumi ai tempi dei social : Se dovessimo pensare a un identikit del consumatore di oggi, dovremmo immaginare un moderno Ispettore Gadget, il cartone animato ispirato all'ispettore Clouseau: diffidente e allo stesso tempo ...

Valentina Vignali : «Salvini è un influencer ma ho più follower di lui - punti più sul lato B» : Con i suoi 2 milioni di follower, Valentina Vignali entra di diritto nell’albo degli influencer italiani più famosi su Instagram. Sarà per questo che, ai microfoni di Rai Radio1, ha dato i suoi consigli a Matteo Salvini in tema di social network: «Salvini è un influencer a modo suo. Mi pare che abbia un’ottima capacità di usare i social, lo vedo abbastanza carico, specie su Facebook. Gestire un profilo non è facile, bisogna stare dietro a ...

Papa Francesco alla Gmg di Panama : 'Maria è la più grande influencer della storia' : Oggi 27 gennaio, a Panama, il Campo San Juan Pablo II si è riempito di seicentomila giovani provenienti da 156 Paesi di tutto il mondo. L'apertura ufficiale della Giornata Mondiale della Gioventù è avvenuta lo scorso 23 gennaio con la partecipazione del Pontefice alla cerimonia nel Campo Santa Maria la Antigua – Cinta Costera. Oggi Papa Francesco ha raccomandato ai più anziani di fare attenzione alle radici che si lasciano. E ai giovani ha ...

