F1 2019 | un anno decisivo per molti protagonisti del Circus

Pattinaggio sincronizzato - Mondiali Junior 2019 : il Team Junost conquista l’oro per il terzo anno consecutivo. Undicesime le Hot Shivers : La Patinoires du Littoral di Neuchatel, nel cuore della Svizzera, ha ospitato questa settimana i Campionati Mondiali Junior di Pattinaggio sincronizzato. In una lotta interna in casa Russia, a spuntarla sono state le ragazze del Team Junost, le quali sono state protagoniste di una mini rimonta dopo aver guadagnato la seconda piazza nel segmento più breve. Il gruppo di Yekaterinburg ha realizzato un’ottima performance, caratterizzata ...

LIVE Biathlon - Staffetta femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia mina vagante - Vittozzi e Wierer basteranno per la medaglia? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta 4×6 km femminile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, sabato 16 marzo, alle ore 13.15 per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Nicole Gontier, Dorothea Wierer eFdederica Sanfilippo. L’Italia come di consueto avrà al lancio Lisa Vittozzi, che avrà il compito di provare a dare il cambio in testa a Nicole Gontier, che ...

Il futuro del gaming secondo Google alla GDC 2019 : ci saranno anche Amy Hennig e Crystal Dynamics : È un incredibile momento per essere degli appassionati di videogiochi anche grazie a Google e all'hype che in questi giorni sta generando l'evento dedicato al gaming confermato per la GDC 2019 e in particolare per le 18:00 ore italiane del 19 marzo. Come se il potenziale annuncio di una console targata Google non fosse sufficiente ad attirare l'attenzione, i rumor parlano di una collaborazione con SEGA mentre i nomi che sicuramente ...

Super vantaggi Sky Extra per i clienti da più di 1 anno di marzo 2019 : sconti cinema - carburante - DAZN e altro - : E ancora, si avranno sconti sui biglietti per andare al cinema per spettacoli in 2D e 3D nelle sale The Space. Un solo biglietto di ingresso costerà infatti 6,50 euro mentre un carnet di 5 biglietti ...

Toto Wolff - F1 GP Australia 2019 : “Siamo partiti bene - ma qualifiche e gara saranno più combattute” : Toto Wolff, team principal della Mercedes, è come sempre tranquillo e sereno nel corso della conferenza stampa al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Australia 2019 di Formula Uno (clicca qui per la cronaca). Quanto visto in queste prime tre ore di lavoro è stato letteralmente scintillante sia per Lewis Hamilton, sia per Valtteri Bottas ma, come sempre, il numero uno di Brackley preferisce gettare acqua sul fuoco. ...

Spettacoli - Napoli Teatro Festival Italia 2019 : terzo anno per Ruggero Cappuccio - : La dodicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia, la terza diretta da Ruggero Cappuccio, realizzata con il sostegno della Regione Campania, presieduta da Vincenzo De Luca, e organizzata dalla ...

Judo - Grand Slam Ekaterinburg 2019 : Fabio Basile e altri 5 azzurri vanno a caccia del podio in Russia nel terzo slam della stagione : Il circuito maggiore del Judo si trasferisce nel weekend ad Ekaterinburg, in Russia, per il terzo torneo Grand slam della stagione dopo Parigi e Dusseldorf. La manifestazione si disputerà da domani a domenica 17 marzo con un totale di 358 Judoka provenienti da 48 Nazioni (circa la metà di Parigi con 97) che vanno a caccia di un piazzamento di prestigio per accumulare punti fondamentali nel ranking di qualificazione olimpica. Il livello del campo ...

PSR - BIOLOGICO - INTEGRATO E SODO ANNO 2019 - PUBBLICATI AVVISI

Google fa sul serio : id Software e Ubisoft saranno all'evento della GDC 2019 : "Unitevi a noi il 19 marzo 2019 alle 10 AM PDT (18:00 ora italiana) in diretta, mentre sveliamo la visione di Google per il futuro del Gaming". In questo modo Google ha sicuramente attirato l'attenzione di fan e addetti ai lavori che sono curiosi di capire come questo colosso si approccerà al mondo dei videogiochi.Ciò che ora sappiamo è il fatto che all'evento della prossima settimana ci saranno anche due nomi molto noti dell'industria ...

Sebastian Vettel F1 - GP Australia 2019 : “Siamo pronti - i test ci hanno dato ottime indicazioni” : E’ andata in scena la prima conferenza stampa del 2019 del Mondiale di Formula Uno a Melbourne (Australia). Un incontro con i media per i piloti condizionato inevitabilmente dalla notizia della scomparsa all’età di 66 anni del Race Director Charlie Whiting a causa di un’embolia polmonare. “Sconvolto per la morte di Whiting, sono accanto alla sua famiglia“, le prime parole del tedesco della Ferrari Sebastian Vettel. ...

Isola dei Famosi 2019 - Paolo Brosio discute con i compagni perché hanno preso i suoi occhiali per accendere il fuoco : All'Isola che non c'è, Betterini sottolinea di come Riccardo Fogli si leghi maggiormente alle persone che lo aiutano, facendolo mangiare durante la permanenza all'Isola. A La Isla Bonita, intanto, Soleil parla con Riccardo e discutono sull'alleanza nata tra Caspar e Bettarini durante la loro permanenza da solitari. prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, Paolo Brosio discute con i compagni perché hanno preso i suoi occhiali per ...

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2019/ Streaming video Rai : così la cronosquadre un anno fa : DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2019 1tappa Streaming video tv: orario, percorso, vincitore cronosquadre a Lido di Camaiore 21,5 km, oggi mercoledì 13 marzo,.

F1 - Sebastian Vettel dà il soprannome alla sua Ferrari : Lina sarà la monoposto per il Mondiale 2019 : Il rito prestagionale si è completato ancora una volta: Sebastian Vettel ha dato un nome alla vettura che guiderà durante la stagione che sta per incominciare. Il tedesco ha sempre ribattezzato le monoposto con cui ha disputato i Mondiali F1 e non si è tirato indietro anche alla vigilia del campionato 2019 che scatterà nel weekend con il GP d’Australia. Il pilota della Ferrari ha comunicato la sua scelta durante la cerimonia di ...