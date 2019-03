Un patto per i giovani

Dai ghiacci alla CO2 - i danni del clima che cambia : la crescita della temperatura e l'impatto sul nostro mondo : Dallo scioglimento dei mari alla conseguente crescita del livello dei mari, dalle ondate di siccità e di calore ad eventi atmosferici sempre più estremi, dalla crescente concentrazione dei gas serra ...

Pronto il patto della domenica Chiusi solo per 12 festività : Punti vendita sopra i 400 metri quadrati Chiusi per dodici festività l'anno. Più altre quattro chiusure in altrettante festività a scelta delle Regioni. In cambio, libertà di tenere aperto la domenica.

Euro - l'impatto dell'operazione TLTRO e delle scelte della Bce : La revisione della forward guidance ha del clamoroso 'perché apre la porta alla possibilità che la politica di tassi negativi duri più a lungo del previsto' . Bce causa shock e stupore con i suoi ...

Confindustria : salario minimo? Pericolo di “fuga” da contratto collettivo. Riparte il patto per il Lavoro : Occorre "definire correttamente il rapporto tra il salario minimo legale e il sistema della contrattazione collettiva esistente", ricordando che "il perimetro delle garanzie" del Ccnl "e' ben piu' esteso del mero trattamento economico minimo". Cosi' il direttore area Lavoro, welfare e capitale umano di Confindustria, Pierangelo Albini, in audizione sul salario minimo al Senato. "Con un'introduzione del salario minimo legale che non tenesse ...

Un patto per la cultura : confronto al Book Pride 2019 : effe, " Savona / Milano . All'estero, i diversi comparti della produzione culturale cooperano per migliorarne diffusione ed economia. Perché non farlo anche in Italia? Perché non promuovere tutti insieme i 'prodotti' di tutti? Libri, film, mostre, concerti, teatro? Anche di questo si discuterà alla quinta edizione di Book ...

patto ITALIA-CINA/ Un suicidio economico e politico - ecco perché : L'Italia sembra intenzionata a firmare un importante accordo con la Cina, cosa che potrebbe avere conseguenze negative per l'economia

La voce della Politica Bardi : 'Con Marsilio un patto per il sud' : Il mio impegno è ridare centralità nella Politica nazionale alla Basilicata, partendo dalla mille infrastrutture incompiute, come la SS. 658 Potenza -Melfi. Me l'ha chiesto la gente che questa ...

Sciopero 'transfemminista' per l'8 marzo. Movimento diviso all'interno - compatto contro il Governo : La relazione è contrastata, nel nostro Paese come nel mondo intero, da una parte minoritaria del Movimento, quella assolutista e conservatrice", spiega Porpora Marcasciano, sociologa, presidentessa ...

Sciopero "transfemminista" per l'8 marzo. Movimento diviso all’interno - compatto contro il Governo : La prima giornata internazionale della donna dall'insediamento del Governo gialloverde, la prima dopo le dichiarazioni del ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana sulle Famiglie Arcobaleno - "Non esistono" -, la prima dopo il disegno di legge Pillon sulla riforma dell'affido condiviso, dopo la legge Salvini su migranti e sicurezza. Tutti provvedimenti contestatissimi dalle femministe che hanno puntato l'indice contro "la logica machista" ad ...

Università : un patto per contrastare le discriminazioni negli atenei : Un impegno concreto per garantire, in ambito universitario, ambienti inclusivi e rispettosi delle differenze anche in tema di orientamento sessuale, con particolare attenzione alla questione delle carriere alias. È questo il punto centrale del documento che la Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università italiane ha prodotto e inviato a tutti gli atenei italiani e alle istituzioni di riferimento, tra cui MIUR, Presidenza del ...

«Pistole non vaccini» il titolo di impatto di apertura di «Avvenire» : Quali? «Il primo è evidente, è l'elemento di cronaca, il messaggio che ha mandato ieri Salvini agli italiani con la dichiarazione sui vaccini per i ragazzi sulle scuole , prima, e poi con la legge ...

Debutto mondiale a Ginevra 2019 per il suv compatto Mazda CX-30 : 1/20 ...

Reddito di cittadinanza - un terzo dei beneficiari dovrà firmare un patto per il lavoro : Secondo le stime illustrate dal direttore del Dipartimento per la produzione statistica dell'Istat, Roberto Monducci, circa 900mila beneficiari del red.dito di cittadinanza, pari a un terzo della platea complessiva di 2,7 milioni, sono obbligati a sottoscrivere un Patto per il lavoro. Si tratta di 897mila persone di età compresa tra i 18 e i 64 anni.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - obbligo adesione al patto per il lavoro per un beneficiario su 3 : Alla vigilia dell' avvio del Reddito di cittadinanza , l'Istat ha presentato una simulazione in audizione alla Camera sul decretone Reddito-quota 100, che calcola una platea complessiva di 2,7 milioni ...