Terremoto nel vibonese | due scosse di magnitudo 3 3 e 2 5

Terremoto : Pezzopane (Pd) a Crimi - “shock utile? Ammetta di brancolare nel buio : L'Aquila - “Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Vito Crimi, in audizione alla Camera sul Terremoto in Centro Italia, è venuto ad annunciarci nuovamente un decreto per le emergenze. E’ ormai da dicembre che se ne parla. Crimi dice che occorrerebbe uno shock per velocizzare la ricostruzione. Lo shock sarebbe un intervento per alleggerire le procedure degli appalti? Questa sarebbe la ricetta M5s? Complimenti a chi predicava ...

Mondiali 2022 - spunta la mega-tangente per darli al Qatar : Terremoto nella Fifa : Il Qatar avrebbe offerto in segreto 400 milioni di dollari alla Fifa appena 21 giorni prima dell' assegnazione dei Mondiali 2022. Lo scrive il Sunday Times, che riporta documenti esclusivi. La tv Al Jazeera avrebbe offerto altri 100 milioni per i diritti tv e il Qatar un altro accordo segreto da 480

Terremoto Centro Italia : effettuati studi sulla qualità dell’aria nelle SAE - realizzati rilievi indoor e outdoor : Il Dipartimento della Protezione Civile rende noto che, in relazione alla salubrità dell’aria all’interno delle SAE in cui si sono verificati casi di ammaloramento dei pannelli in OSB, il CNS e la Regione Marche hanno fatto pervenire gli esiti dei rispettivi rilievi condotti all’interno delle casette. Lo studio condotto dall’Airlab del Politecnico di Milano, su commissione di CNS, ha riguardato un campione di 24 SAE ed ha indicato – come si ...

Terremoto : Pezzopane (Pd) - L’Aquila strangolata nel decennale. Ancora niente fondi per bilancio. : L'Aquila - “Siamo a metà marzo e sui fondi a sostegno del bilancio del comune delL’Aquila tutto tace. Si tratta di un’inadempienza gravissima, un vero e proprio strangolamento di un comune che rischia il dissesto finanziario nell’anno del decennale del terribile sisma del 2009. Per la prima volta da quei tragici giorni non è stata approvata dalla maggioranza M5s-Lega la norma in grado di consentire di mantenere il bilancio in ...

Luigi Di Maio - Chiara Appendino a un passo dall'addio : "Lunedì cade" - Terremoto nel M5s : Il dramma del Movimento 5 Stelle dentro il dramma del governo. Sulla Tav non rischia solo la tenuta dell'alleanza con la Lega. Dietro il "no" di Luigi Di Maio all'Alta velocità mascherato da "revisione" del progetto (con tanto di blocco dei bandi di gara) c'è la consapevolezza grillina che un voltaf

Luigi Di Maio - il braccio destro Buffagni allo scoperto : "La crisi di governo è già aperta" - Terremoto nel M5s : "Cosa sta succedendo è chiaro: non è c'è da aprire una crisi, credo che la crisi sia già aperta". È Stefano Buffagni, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e braccio destro di Luigi Di Maio nel M5s, a lasciarsi sfuggire la frase tombale intervenendo alla presentazione alla Camera del libro I

Terremoto : forte scossa nella costa del Cile [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Tav - Terremoto nel governo. Salvini : "Ora siamo al limite" : Sulla Tav la tensione è tanta. L'Alta velocità divide Lega e M5S, con Conte nel mezzo che prova a fare da mediatore di un tema spinoso per le tante implicazioni politiche ed economiche. I grillini, Di Maio e Toninelli in testa, vogliono tenere il punto su quello che è sempre stato un loro cavallo di battaglia; il Carroccio, invece, non intende intestarsi la chiusura di un progetto ben visto al Nord e - in generale - nel resto del Paese.Il ...

Danilo Toninelli - le dimissioni e la strana smentita : Tav - Terremoto a Palazzo Chigi : Su più giornali, oggi, diverse ricostruzioni davano conto delle dimissioni presentate da Danilo Toninelli nel corso del vertice sulla Tav che si è tenuto lunedì a Palazzo Chigi: messo di fronte all'ipotesi che si prosegua sull'opera, il ministro - messo fortemente in discussione anche dal M5s - avre

Terremoto nella costa di Ragusa : Un Terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata la notte scorsa nella costa di Ragusa. I Comuni più vicini sono stati Scicli, Ispica, Pozzallo.

Violento Terremoto in Perù - forte scossa nella notte : magnitudo 7 - 1 : Il sisma è stato registrato questa mattina in Perù a 67 km di Juliaca, città meridionale del paese sudamericano. L'ipocentro è molto profondo a 258 km. Al momento non è stato segnalato un pericolo tsunami.Continua a leggere

C’è stato un Terremoto di magnitudo 7.0 nel Perù meridionale - dice lo US Geological Survey : Venerdì mattina, quando in Italia erano le 9:50, c’è stato un terremoto di magnitudo 7.0 nel Perù meridionale, dice lo US Geological Survey (USGS). L’epicentro è stato 27 chilometri a nord est della città di Azangaro, e il terremoto si