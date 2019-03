Tav | al via il bando per i primi tre lotti per la realizzazione del tunnel di base 

Viareggio Cup - Maldini trascina il Milan agli otTavi : Spezia battuto 3 a 2 - doppietta per il figlio di Paolo : Soffre ma vince il Milan Primavera nel match di Viareggio Cup contro lo Spezia. 3 a 2 il punteggio finale in favore dei giovani rossoneri, che possono accedere agli ottavi di finale della competizione. Decisiva, ai fini del risultato, la doppietta di Daniel Maldini, che sta confermando il suo momento di grande crescita. Il figlio di Paolo ha messo a segno una doppietta, di cui il primo gol su punizione. Il match contro gli Aquilotti si decide ...

Italia invasa da merci sottocosto cinesi? Senza la Tav la Via della Seta sarà solo un pericolo : ... dopo aver concesso prestiti per realizzare la Via della Seta, acconsentirà facilmente a modifiche rispetto agli impegni concordati? L'obiettivo per quel Paese è l'espansione dell'economia in Europa: ...

Tav - Chiamparino chiede via libera per una consultazione popolare. Conte : “Non si può”. Ma Salvini : “Magari…” : Una consultazione popolare da tenersi in concomitanza con il voto per Europee e Regionali. Dopo l’annuncio, Sergio Chiamparino ha preso carta e penna per scrivere al ministero dell’Interno chiedendo che i cittadini piemontesi possa esprimersi sul Tav. Una lettera ‘morta’ in partenza, almeno a sentire le gelide risposte del premier Giuseppe Conte e di Matteo Salvini, anche se con sfumature (politiche) diverse e ...

Elena Morali - paura in volo : l’aereo in cui viaggiava sTava per precipitare : Elena Morali sconvolta racconta il dramma sfiorato in volo: l’areo in cui viaggiava la showgirl stava per precipitare Elena Morali ha vissuto dei veri e propri attimi di paura al suo rientro dalle Maldive. La showgirl, che in questi giorni è stata all’estero, ha raccontato di essersi presa un bello spavento durante il volo che, dal villaggio […] L'articolo Elena Morali, paura in volo: l’aereo in cui viaggiava stava per ...

OtTavia Fusco Squitieri : età - marito e chi è la moglie di Pasquale : Ottavia Fusco Squitieri: età, marito e chi è la moglie di Pasquale Attrice e cantante italiana anni ’90, Ottavia Fusco Squitieri è nel cast di L’Amore strappato. Si tratta di una serie televisiva drammatica in arrivo su Canale 5 nella primavera del 2019. La storia segue le vicende di un clamoroso errore giudiziario: la vita di una famiglia viene stravolta dall’accusa (ingiusta) di molestie nei confronti del padre di ...

Chiamparino invia lettera a Salvini per referendum sulla Tav : Torino, 12 mar., askanews, - Il presidente del Piemonte Sergio Chiamparino ha mostrato alla stampa la lettera che invierà oggi stesso al ministro dell'Interno Matteo Salvini per chiedere un referendum ...

Guido Viale : L'invenzione della Tav e la guerra dei trent'anni : Come mai un moscerino come il Tav, 'ma è solo un treno!' diceva Bersani, è diventato un elefante intorno a cui si giocano le sorti di governo, sviluppo, benessere e buon nome della nazione? Difficile ...

Su Tav e Via della Seta il governo fa il gioco delle tre carte. Parla Quagliariello : In politica i pronostici possono essere sempre smentiti il giorno dopo, ma i numeri sono argomenti testardi. Come già detto, chi scriverà la prossima manovra finanziaria parte con ventitré miliardi ...

Conor McGregor arrestato a Miami! L’irlandese distrugge e porta via il telefono di un fan che tenTava di fotografarlo : Conor McGregor balza nuovamente agli onori delle cronache: il lottatore irlandese è stato arrestato per aver distrutto il telefono di un suo sostenitore che cercava di scattargli una foto all’uscita del Fontainebleau Miami Hotel, dove si trovava in questi giorni. I fatti: mentre McGregor lasciava l’hotel intorno alle 5:20 di mattina, ora locale, un fan ha tentato di scattargli una foto col proprio telefono. L’irlandese non ha ...

Tav : via libera ai bandi di gara. E Chiamparino lancia il referendum sull'opera : ... che segue il diritto francese e che quindi prevede i capitolati di gara solo entro sei mesi da oggi,, tuttavia, è stata accolta con valutazioni positive dal sistema dell'economia piemontese che, ...

Salvini frena sulla 'Via della Seta' : dopo il sì Tav - un altro passo per accreditarsi a Bruxelles e Washington : "Se si tratta di aiutare imprese italiane a investire all'estero, siamo disponibili a ragionare con chiunque. Se si tratta di colonizzare l'Italia e le sue imprese da parte di potenze straniere, no". Matteo Salvini frena sulla via della Seta ma non riesce a bloccare l'intesa commerciale tra Roma e Pechino. La firma ci sarà quando il presidente Xi Jinping sarà a Roma la prossima settimana, confermano da Palazzo Chigi dopo i paletti ...

Tav - via libera dal cda di Telt agli avvisi. Conte : 'Nessun onere a carico dello Stato' : Il consiglio d'amministrazione di Telt, in video conferenza tra Roma e Parigi, ha dato via libera all'unanimità alla pubblicazione degli 'avis de marchés' gli inviti a presentare candidatura relativi ...

Il via libera ai bandi per la Tav e il ritorno di Zidane al Real Madrid : La Telt fa ciò che deve e pubblici gli accordi contrattuali preliminari (avis de marchés) con cui ha inizio la procedura che porterà ai capitolati tra 6 mesi e all'inizio del lavori per il completamento della Torino-Lione nel 2020. In ossequio alla gentile lettera del prof. avv. la Telt specifica ch

Tav - via libera agli avvisi di gara per 2 - 3 miliardi : Il consiglio d’amministrazione di Telt, la società incaricata della realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ha approvato all’unanimità la pubblicazione degli avvisi di gara per l’avvio dei lavori del tunnel di base lato Francia. Si tratta di intervento che valgono complessivamente 2,3 miliardi di euro. In questa prima fase Telt si...