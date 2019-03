Sampdoria | Giampaolo vuole ripartire | ' ' Col Sassuolo test per la nostra autostima' '

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Sassuolo? Non possiamo sbagliare atteggiamento» : GENOVA - "Noi dobbiamo cercare di acquisire quella consapevolezza che l' Atalanta possiede per il cammino fatto in queste ultime stagioni e la gara con il Sassuolo cade a pennello in questo senso: ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «La manata di Gasperini? Non ho visto nulla - la dirigenza farà il punto» : ... anche se non ho visto nulla, il nostro dirigente farà il punto, io ero dall'altra parte e non ho visto nulla - conclude - ', Sampdoria-ATALANTA 1-2: LA CRONACA La cronaca Classifica Serie A

Sampdoria-Atalanta - Giampaolo : 'Quagliarella? Abbiamo sensazioni positive' : Due allenatori preparati e che fanno giocare bene le rispettive squadre, due attaccanti che stanno facendo grandi cose e tre punti preziosi in palio per l'Europa: la sfida tra Sampdoria e Atalanta ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Con l'Atalanta serve il collettivo' : Genova - Marco Giampaolo esalta il collettivo della Sampdoria , può essere la strategia giusta nel crocevia con l'Europa di domani quando al Ferraris arriverà l'Atalanta. 'Dobbiamo puntare su questo ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Coraggio e qualità contro l'Atalanta» : GENOVA - " Si affronteranno due squadre che possono lottare per lo stesso obiettivo, lo dice la classifica: è uno scontro diretto " . Lo ha detto il tecnico della Sampdoria , Marco Giampaolo in ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Prima del Var si facevano maialate incredibili»

GENOVA - " Spal ? Sarà una gara difficile come lo è stata con il Cagliari ,

Sampdoria-CAGLIARI 1-0

Sampdoria - Giampaolo : 'Vincere è obbligatorio per le nostre ambizioni' : Genova - 'Dobbiamo vincere per rimanere attaccati al carro delle ambizioni'. Non si nasconde il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo alla vigilia del match tra la sua Sampdoria e il Cagliari, domani a ...

Sampdoria Cagliari formazioni probabili - le scelte di Giampaolo e Maran : Sampdoria Cagliari formazioni – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 25^ giornata del campionato tra domani e domenica 24 febbraio. L’anticipo dell’ora di pranzo domenica vedrà protagoniste Sampdoria e Cagliari, una sfida che nelle ultime stagioni vede favoriti i doriani: la squadra oggi allenata da Giampaolo è imbattuta da quattro partite di […] L'articolo Sampdoria Cagliari formazioni probabili, le scelte di ...

Inter-Sampdoria - Giampaolo infuriato : “il gol di Nainggolan? C’era un fallo clamoroso su Ekdal” : L’allenatore doriano ha parlato dopo il ko subito contro l’Inter a San Siro, esprimendo la propria rabbia per un episodio dubbio Schiuma rabbia Marco Giampaolo dopo la sconfitta subita dalla Sampdoria a San Siro, il gol di Nainggolan valso il 2-1 per l’Inter non va giù all’allenatore doriano, apparso alquanto nervoso nel post gara. Spada/LaPresse Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’attenzione del manager ...

Inter-Sampdoria - Giampaolo : 'La situazione dell'Inter non ci condizioni' : Lasciarsi subito alle spalle la sconfitta col Frosinone: è stato questo l'imperativo di Marco Giampaolo nella settimana di preparazione alla sfida con l'Inter di domani. La sua Sampdoria dovrà dare un ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Icardi? Non guardo in casa d'altri' : 'Icardi ? Il mio discorso è generale, non guardo in casa di altri: il calciatore non si fa condizionare da quello che gira intorno. Quando ci sono decisioni forti, da parte del club o allenatore o ...

Inter Sampdoria formazioni probabili - le scelte di Spalletti e Giampaolo : Inter Sampdoria formazioni – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 24^ giornata del campionato tra domani e lunedì 18 febbraio. Nella gara di domenica alle 18, a San Siro andrà in scena la sfida tra l’Inter e la Sampdoria. Tra i nerazzurri, alle prese con il caso Icardi, confermato Lautaro Martinez al […] L'articolo Inter Sampdoria formazioni probabili, le scelte di Spalletti e Giampaolo è stato realizzato da Calcio e ...