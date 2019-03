romadailynews

(Di venerdì 15 marzo 2019) Roma – “Un altro autobus e’ andato aquesta notte a piazzale Clodio, e’ l’‘flambus’ dall’inizio del 2019. Da settimane la sindacacontinua a ripetere chesta rinascendo, di questo passo somigliera’ sempre piu’ all’araba fenice. Non possiamo augurarci che anche l’azienda capitolina come il mitico uccello riesca a risorgere dalle proprie ceneri”. Cosi’ in una nota la consigliera del Pd capitolino IlariaL'articolobus a, maperstaproviene da RomaDailyNews.

romadailynews : Piccolo: ennesimo bus a fuoco, ma #Atac per Raggi sta risorgendo: Roma – “Un altro autobus… - artatyou : RT @UDisattivata: Ennesimo femminicidio e nessuna aggravante perché, cucciolotto stellino, era 'deluso e arrabbiato'. 'Ha sbagliato, non si… - UDisattivata : Ennesimo femminicidio e nessuna aggravante perché, cucciolotto stellino, era 'deluso e arrabbiato'. 'Ha sbagliato,… -