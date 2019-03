Parma | una donna ha subito sette mesi di violenze da parte del compagno

Parma - nigeriano abusa di una bambina di 8 anni nel bagno del suo negozio : arrestato : Il fatto è avvenuto a Parma, dove un 37enne nigeriano residente in città è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri della stazione Oltretorrente. L'uomo è accusato di aver abusato di una bambina di 8 anni all'interno del bagno del suo negozio. Le indagini degli inquirenti sono partite a dicembre dell'anno scorso dopo che la madre della piccola ha denunciato l'episodio. Parma, arrestato per abusi su una bimba La donna conosceva molto ...

Parma - arrestato 37enne : ha violentato una bambina di 8 anni nel bagno di un negozio : L'uomo, un nigeriano di 37 anni, è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale.Continua a leggere

Kouamé : 'Domenica ero in una giornata no. Ora però pensiamo a battere il Parma' : Genova - 'I fischi? Giusti con il Chievo ma non col Frosinone. Abbiamo cercato in mille modi di fare gol e cercheremo di fare meglio la prossima volta '. Christian Kouamè non ha dubbi ed è il primo a ...

Parma. Istituito Albo Comunale per Assistenti di Conciliazione : È stato Istituito il nuovo Albo Comunale per “Assistenti di Conciliazione alle iniziative di Conciliazione dei tempi di lavoro e

Parma-Napoli 0-4 : super Milik - Zielinski e Ounas : PARMA - Spesso, anche scherzando fra di loro sui social, Zielinski e Milik si fanno dei selfie con l'hashtag #Napolonia . Stasera a Parma i due talenti polacchi quell'etichetta l'hanno messa insieme ...

Napoli devastante - poker al Parma nel segno di Milik : grande segnale ad una Juventus ferita - si infiamma il big match : Napoli travolgente in trasferta a Parma: 4 gol per liquidare i gialloblu e lanciare un netto segnale alla Juventus. Partenopei in grande forma in attesa del big match del prossimo turno Nel pomeriggio la Juventus soffre a Bologna e vince di misura, grazie a Dybala costretto a ‘rinunciare’ al suo turno di riposo per entrare dalla panchina e risolvere una gara che si era fatta davvero complicata. Più tardi un’altra trasferta, questa volta ...

Live Parma-Napoli 0-4 Ounas entra e firma il poker : Parma e Napoli si affrontano oggi al Tardini. Scendono in campo due squadre che non stanno per nulla vivendo un buon momento di forma: i ducali vengono infatti dalla sconfitta di Cagliari subita in...

Scritte contro Salvini a Parma. Lui replica : "Non ho paura - ma mi aspetto una condanna unanime" : "Spara a Salvini e Mira Bene", sui muri del museo Marconi, a Parma, sono apparse alcune Scritte minacciose dirette al Ministro dell'interno a firma anarchica. Il leader del Carroccio, pochi giorni fa, aveva espresso soddisfazione per l'arresto di un gruppo di anarco-insurrezionalisti che sarebbero stati responsabili dell'esplosione di un ordigno contro una sede della Lega ad Ala, in Trentino, nell'ottobre dello scorso anno. Il Viminale ha anche ...

Il Presidente dell’Ordine dei medici di Roma : “Poche nascite - ogni anno perdiamo una città come Parma” : Il Dott. Antonio Magi, Presidente dell’Ordine dei medici di Roma è intervenuto, nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo l’aumento delle malattie croniche in Italia con relativo aumento della spesa pubblica. “La situazione va gestita – ha detto Magi – perché aumentano i malati cronici con l’avanzare dell’età, ci sono poche, pochissime, nascite e ...

Parma - D'Aversa : 'Non si possono prendere gol del genere. Ormai non siamo più una sorpresa' : Roberto D'Aversa , allenatore del Parma , commenta a Sky Sport la sconfitta in casa del Cagliari: 'A livello psicologico questo risultato cambia molto per noi e per loro. Nel primo quarto d'ora meglio il Cagliari, nella ripresa meglio noi. Abbiamo ...

Inter - cori contro Napoli anche con il Parma : rischia una nuova squalifica : rischia LA squalifica? - Come sottolinea il Corriere dello Sport, però, ora c'è il rischio di una nuova squalifica della Curva Nord , la curva degli ultras più accesi della tifoseria nerazzurra, ...

Serie A Parma - Inglese : «Pareggiato contro una squadra di marziani» : Parma - " Abbiamo affrontato una squadra di marziani ". Così Roberto Inglese , ai microfoni di Sky Sport, torna sul grande pareggio conquistato contro la Juventus . " Questo è un Parma che in settimana lavora tantissimo - prosegue - e infatti poi si vedono i risultati in campo. Prima che giocatori ...

Juve - dall'Atalanta in Coppa Italia al Parma in A : analisi di una settimana difficile : Una sconfitta con eliminazione allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo e un pari all'Allianz Arena di Torino. Due indizi che in pochi giorni sembrano fornire una prova certa: anche la Juventus ...

Juventus-Parma - Allegri deluso : “meritavamo la vittoria - ma abbiamo giocato in area una palla da buttare in tribuna” : L’allenatore della Juventus ha commentato il pareggio ottenuto contro il Parma nel match di Serie A La Juventus chiude una settimana nerissima, pareggiando con il Parma in Serie A dopo essere stata eliminata dalla Coppa Italia dall’Atalanta di Gasperini. Fabio Ferrari/LaPresse Un boccone amaro da digerire per Allegri, alquanto dispiaciuto ai microfoni di Sky Sport: “abbiamo accontentato chi voleva vedere il bel gioco. ...