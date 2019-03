Panchina Inter | Spalletti a rischio | per i bookmaker il favorito è uno solo

calcioweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2019) Pesa tanto la sconfitta ed eliminazione di ieri dall’Europa League per l’. Per i nerazzurri, penalizzati anche da alcune importanti assenze, c’è adesso il derby. Perisic e compagni non ci arrivano nel momento migliore, avrebbero anzi preferito affrontare i cugini (molto più in forma) in un altro periodo della stagione.Ma la sfida contro il Milan rappresenterà molto in primis per Luciano, il cui risultato negativo potrebbe influire negativamente su una sua conferma a fine anno. Proprio per questo, si scatenano i, che danno perAntonio Conte:l’ex Ct della Nazionale è in ballo anche per ladella Juventus, su cui però, dicono gli analisti Sisal Matchpoint, la sfida è tra la conferma di Allegri (a 2.25) e l’arrivo di Deschamps (a 2.50), mentre Conte è dato a 6.00.Ma l‘allenatore salentino ha ...

