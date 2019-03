Gossip Uomini e Donne | Ida Platano ha un ammiratore segreto?

lanostratv

(Di venerdì 15 marzo 2019) Idariceve un regalo inaspettato dopoIdasi è svegliata con il sorriso anche questa mattina. La dama di Brescia ieri ha ricevuto come sorpresa un mazzo di fiori accompagnato da un biglietto (visibile in basso) con un messaggio carico d’affetto:“Fai la differenza. Resta così come sei. Tutta cuore. Un abbraccio. Vale”.Idaha un? La dama non ha svelato precisamente chi è stato a inviarle l’omaggio floreale, Vale potrebbe essere Valentina o Valentino. Molto probabilmente a ringraziare Ida con i fiori è stato qualche suo fans. La dama di Brescia continua ad essere molto apprezzata aper la sua genuinità. Idanon ha mai nascosto di provare ancora dei sentimenti per l’ex compagno, Riccardo Guarnieri, tanto da far fatica a uscire con altri. La trasparenza di Ida è la ...

xbroknx : RT @twentymiless: Raga nell’og quando Eva scopre di Noora e William dice “mi sento in una puntata di gossip girl” quindi mi aspetto che la… - livetheirsmiles : RT @twentymiless: Raga nell’og quando Eva scopre di Noora e William dice “mi sento in una puntata di gossip girl” quindi mi aspetto che la… - bellivsario : RT @twentymiless: Raga nell’og quando Eva scopre di Noora e William dice “mi sento in una puntata di gossip girl” quindi mi aspetto che la… -