F1 – Binotto con i piedi per terra in Australia | “non si può dormire sonni sereni”

F1 – Primo scontro in casa Ferrari tra Vettel e Binotto - ma si tratta di… calcio : Seb stuzzica il suo team principal : Sebastian Vettel stuzzica il suo nuovo capo Binotto sul calcio: le parole del tedesco sulla sfida tra Inter e Eintracht Il pilota tedesco di Formula 1 Sebastian Vettel teme una controversia con il suo nuovo capo della Ferrari, Mattia Binotto, per motivi calcistici, visto che si sfideranno l’Eintracht Francoforte e l’Inter, giovedì in Europa League. Binotto, a capo della squadra Ferrari, è un tifoso dell’Inter e Vettel è ...

F1 - Binotto mette in chiaro le gerarchie in casa Ferrari : “ecco come ci comporteremo con Vettel e Leclerc” : Il team principal della Ferrari ha parlato del rapporto tra Vettel e Leclerc, mettendo le cose in chiaro Niente calcoli in casa Ferrari, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra piloti. Sebastian Vettel e Charles Leclerc verranno lasciati liberi di combattere l’uno contro l’altro, salvo situazioni particolari che verranno valutate nel corso della stagione. E’ quanto rivelato da Mattia Binotto, deciso a non dare ...

F1 - Binotto : «Ferrari stabile - ora la continuità». E la Mercedes è già vicinissima : La forza e la ragione, l'entusiasmo e la paura. Il titolo di campioni d'inverno fa bene al morale ma non conta nulla. Otto giorni di test prima del Gp inaugurale a Melbourne disegnano un quadro ...

F1 - Rosberg convinto : “Binotto avrà un effetto positivo su Vettel - ma Seb deve sperare che Leclerc…” : L’ex campione del mondo ha parlato della situazione in casa Ferrari, esprimendo il proprio punto di vista sulla lotta al titolo mondiale Manca pochissimo e poi i motori si accenderanno, dando il via alla nuova stagione di Formula 1. Vettel e Hamilton sono pronti a darsi battaglia per vincere il titolo mondiale, ma al banchetto hanno intenzione di unirsi anche Verstappen, Bottas e la sorpresa Leclerc. AFP/LaPresse Intervisto da ...

F1 - Test Barcellona 2019 : inizia il nuovo corso Ferrari con Binotto. Charles Leclerc la novità - Sebastian Vettel deve ritrovarsi : Sarà una Ferrari nuova di zecca quella che domani, per la prima volta, metterà il naso sull’asfalto di Barcellona per prendere il via della stagione 2019. Oltre alla vettura, che come tutti gli anni ha visto un notevole ritocco, ci saranno tante e importanti novità sotto diversi punti di vista. In primo luogo non ci sarà più Maurizio Arrivabene nel ruolo di team principal. Ha preso il via l’era di Mattia Binotto che, dopo un quarto ...

F1 - verso la presentazione della Ferrari 2019. Team rafforzato e Binotto condottiero unico. Tra novità ed anticipazioni : Il 15 febbraio alle ore 10.45 la Ferrari svelerà le sue forme, tenendo però lontano da occhi indiscreti i propri segreti. Si è reduci da settimane in cui i cambiamenti sono stati importanti e probabilmente all’interno della scuderia di Maranello ancora si sta cercando un equilibrio nel Reparto Corse. La rivoluzione di gennaio è stata un fulmine a ciel sereno e i pezzi del puzzle ancora devono combaciare tutti. Mattia Binotto ha preso il ...

Primo giorno in Ferrari per Mick Schumacher - l’abbraccio con Binotto [FOTO] : Mick Schumacher alla Ferrari Driver Academy, il Primo giorno del figlio del Kaiser in rosso: con lui anche altri talentuosi allievi dell’accademia di Maranello Primo giorno di lavoro del 2019 per la Ferrari Driver Academy (FDA), il programma dedicato a giovani piloti di talento, che ha radunato nella sede di Maranello i propri allievi. Tra loro c’è anche Mick Schumacher, ultimo arrivato in accademia, reduce dalla Race of ...