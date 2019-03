Clima | oltre un migliaio a Bologna

Global strike for future - dagli Usa alla Cina : i ragazzi di tutto il mondo scioperano per il Clima in oltre 1600 città : dagli Stati Uniti all’Africa, dall’India alla Turchia all’Italia. I ragazzi di tutto il mondo hanno risposto all’appello di Greta, la sedicenne svedese che ha trasformato la sua protesta nel più grande sciopero mai organizzato dagli studenti: il Global strike for future, lo sciopero Globale per il futuro. Una protesta di massa che tocca tutti i continenti e coinvolge centinaia di migliaia di ragazzi, con un’unica richiesta: interventi concreti, ...

Cambiamenti Climatici : gli incendi “aumentati di oltre 20 volte rispetto allo scorso anno” : “Il cambiamento del clima con il ripetersi di eventi estremi come la siccità fuori stagione, che colpisce duramente quest’anno l’Italia del Nord, spinge anche gli incendi che sono aumentati di oltre 20 volte rispetto allo scorso anno“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento ai vasti roghi divampati in Piemonte alla vigilia dell’appuntamento con il Global Strike for Future, per contrastare i Cambiamenti climatici che nasce ...

Clima : oltre 100 città italiane scenderanno in piazza per i Fridays for Future : 100 città italiane hanno dato la loro adesione alle manifestazioni del Fridays For Future. Seguendo l’esempio di Greta Thunberg ed il suo movimento Global Climate Strike, scenderanno in piazza domani venerdì 8 marzo e il giorno 15 marzo. Si manifesterà insieme alle città di tutto il mondo, per un appuntamento che conta ormai quasi 1.000 città più o meno grandi del globo per una mobilitazione che, senza alcun simbolo di partito, chiede a ...