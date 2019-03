Calcolatore reddito di cittadinanza

gqitalia

(Di venerdì 15 marzo 2019) Ildi, secondo quanto indicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Non si tratta di un vero e proprioma di un sostegno economico a integrazione dei redditi familiari. Aldiè associato infatti un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale. Come stabilito dal DL 4/2019, i cittadini possono richiederlo a partire dal 6 marzo 2019, obbligandosi a seguire un percorso personalizzato di inserimento lavorativo e di inclusione sociale.Requisiti e somma Un diritto che è possibile esercitare solo sulla base di determinati requisiti da cui deriva una somma diversa a ...

