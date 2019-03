Usa 2020, dem O'Rourke si candida

Il democratico Beto O'ha annunciato a una emittente privata di El Paso (Texas), la sua città che sialle presidenziali americane del. Le speculazioni su una discesa in campo di O'si susseguono da tempo. E si sono accentuate nelle ultime ore con la copertina dedicata a Beto da Vanity Fair e dai contatti con i maggiori democratici dell'Iowa, lo stato che visiterà oggi e che è quello che apre la stagione delle primarie presidenziali.(Di giovedì 14 marzo 2019)

