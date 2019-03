Uccise la moglie | condannato a 30 anni

Hiv - Pinti condannato a 16 anni e 8 mesi : 'Uccise la moglie e contagiò l'ex fidanzata' : Maxi condanna per : per il giudice avrebbe consapevolmente contagiato l'allora compagna, poi morta nel giugno 2017, e trasmesso l'Hiv a una 40enne. L' 35enne è stato condannato ad a 16 anni e 8 mesi ...

Hiv - Pinti condannato a 16 anni e 8 mesi : «Uccise la moglie e contagiò l'ex fidanzata» : Maxi condanna per Claudio Pinti: per il giudice avrebbe consapevolmente contagiato l'allora compagna, poi morta nel giugno 2017, e trasmesso l'Hiv a una 40enne. L'untore 35enne...

Uccise la moglie a Genova - pena dimezzata. La giudice : «C’è omicidio e omicidio» La sentenza : «Lei lo illuse» : «Si tratta del libero convincimento di un giudice, non c’è niente di cui discutere e men che meno c’è da polemizzare». Salvini dice che chi ammazza così deve marcire in galera? «La pensi come meglio crede»

Genova - 16 anni a uomo che Uccise moglie per 'disperazione'. L'avvocato di parte civile : 'Legislatore si interroghi' : ... perché lì si dà il vero segnale da parte della politica, ovvero l'idea che su questo tipo di legge non ci possono essere divisioni'. Un via libera "celere" e all'unanimità "dimostrerà quanto sia ...

Genova - Uccise la moglie ma la pena viene dimezzata : 'Lei lo illuse' : Javier Napoleon Pareja Gamboa è un operaio di 52enne che viveva a Rivarolo, in provincia di Genova, con la moglie Jenny Angela Coello Reyes. L'uomo nell'aprile del 2018 ha ucciso a coltellate la sua consorte, la quale aveva 46 anni. L'operaio quella sera di aprile era venuto a conoscenza che la moglie non aveva lasciato l'amante, come gli aveva promesso. L'uomo aveva creduto a quella promessa, ma quando ha scoperto che in realtà Jenny Angela ...

Uccise la moglie a coltellate - pena più mite. "Ha agito per rabbia e delusione" : Ad aprile ha ucciso la compagna , squarciandole il petto con diverse coltellate , dopo aver scoperto che lei non aveva lasciato l'amante , come promesso. Per il colpevole di questo femminicidio - ...

Uccise la moglie a coltellate - pena dimezzata. "Ha agito per rabbia e delusione" : Ad aprile ha ucciso la compagna , squarciandole il petto con diverse coltellate , dopo aver scoperto che lei non aveva lasciato l'amante , come promesso. Per il colpevole di questo femminicidio - ...

Uccise a coltellate la moglie - gli dimezzano la pena perché «lei lo aveva illuso» : Il pm aveva chiesto una pena di 30 anni per un uomo che aveva ucciso la compagna dopo aver scoperto che non aveva mantenuto la promessa di lasciare l’amante

Usa - Uccise la moglie che lo aveva lasciato gettandola da un ponte : condanna all'ergastolo : È una storia davvero terribile quella che giunge dal Texas, precisamente dalla città di Forth Worth, dove un uomo è stata condannato in questi giorni all'ergastolo. Secondo quanto si apprende dalla stampa statunitense, Rodolfo "Rudy" Arellano, all'epoca dei fatti 36enne, è accusato di aver ucciso sua moglie, Elizabeth Pule 28 anni, la quale nel 2016 lo aveva lasciato. La coppia aveva anche dei figli, e la donna si era poi trasferita con loro a ...

Taranto - suicida in carcere : Uccise la moglie a coltellate : Michele Spagnuolo , 78 anni, nel luglio scorso aveva ucciso la moglie Teresa Russo di 57 anni, con 41 coltellate, per poi confessare il delitto con un bigliettino lasciato davanti alla caserma dei ...

Si uccide in cella Michele Spagnuolo - Uccise la moglie con 41 coltellate : È stato trovato impiccato nella sua cella del carcere di Taranto poche ore fa Michele Spagnuolo . Con una corda rudimentale stretta al collo. Così è stato rinvenuto il 78enne, originario del Tarantino,...

Mattarella concede la grazia a tre condannati : due Uccisero la moglie malata di Alzheimer : L'altro il figlio tossicodipendente. Il presidente della Repubblica ha tenuto conto 'delletà avanzata dei condannati e delle precarie condizioni di salute'

Uccise moglie malata - Mattarella concede la grazia : di Giorgia Sodaro "Avvocato se lei è contento sono contento anche io, vi ringrazio tutti ma lasciatemi solo, non ho voglia di parlare, capisco la vostra felicità ma preferisco rimanere nel mio ...

Mattarella concede la grazia a tre condannati : due Uccisero la moglie malata di Alzheimer : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha concesso la grazia a Franco Dri, 78 anni, che uccise il figlio tossicodipendente al culmine di una lite, l'88enne Giancarlo Vergelli e l'89enne ...