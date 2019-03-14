PLRomaCapitale : #Roma: Via Oderisi da Gubbio fra Via Borghesano Lucchese e Via di Pietra Papa #traffico rallentato causa #incidente… - romadailynews : Traffico Roma del 14-03-2019 ore 20:00: VIABILITÀ ROMAGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 19:50… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 14-03-2019 ore 20:00', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARRRGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA E DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA VIA APPIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. AL TIBURTINO POSSIBILI ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO BUON POMERIGGIO E BE RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA, IN CARREGGIATA INTERNA, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. PRUDENZA PER UN INCIDENTE SUL ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO BUON POMERIGGIO E BE RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA, IN CARREGGIATA INTERNA, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. PRUDENZA PER UN INCIDENTE SUL ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARRRGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO, PER UN ALTRO INCIDENTE CODE A TRATTI DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA Roma FIUMICINO A VIA ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO CODE A TRATTI PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARRRGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA CASILINA, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA VIA DEL MARE A VIA TUSCOLANA. INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma – L’AQUILA: SI STA IN FILA DA ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 16:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA ED IN CARREGGIATA ESTRENA DALLA VIA DEL MARE A VIA TUSCOLANA. Traffico INTENSO SULLA VIA CASSIA: RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE DIREZIONI DA VIA BARBARANO ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE DAL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA FINO A CIAMPINO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA; IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DA VIA LAURENTINA ALLA VIA APPIA. IN CENTRO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA VENETO ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE DAL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA FINO A CIAMPINO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA; IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DA VIA LAURENTINA ALLA VIA APPIA. IN CENTRO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA VENETO ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 13:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA CODE PER LAVORI E PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA IL BIVIO CON LA A24 E LA NOMENTANA Traffico RALLENTATO IN CITTA’ PER UN INCIDENTE SULLA COMPLANARE DI VIA AURELIA IN PROX DI VIA RomaNO GUERRA, UN ALTRO INCIDENTE E’ AVVENUTO IN VIA DELLE ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 13:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA CODE PER LAVORI E PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA IL BIVIO CON LA A24 E LA NOMENTANA Traffico RALLENTATO IN CITTA’ PER UN INCIDENTE SULLA COMPLANARE DI VIA AURELIA IN PROX DI VIA RomaNO GUERRA, UN ALTRO INCIDENTE E’ AVVENUTO IN VIA DELLE ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 11:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SULLA Roma FIUMICINO RALELNTAMENTI DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR SUL GRA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA PRENESTINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA LA PISANA NA ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 11:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SULLA Roma FIUMICINO RALELNTAMENTI DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR SUL GRA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA PRENESTINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA LA PISANA NA ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 9:50 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UNINCIDENTE TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA COLOMBO . E PIU AVANTI PER Traffico DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA CODE DA ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 9:50 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UNINCIDENTE TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA COLOMBO . E PIU AVANTI PER Traffico DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA CODE DA ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 9:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UNINCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA PRENESTINA E PER TRAFFIO TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA ELA PONTINA . E DALL’AS CASILINA ...