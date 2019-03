Mille Miglia Sebring 2019 | Fernando Alonso torna in pista | secondo tempo nelle prove

oasport

(Di giovedì 14 marzo 2019)è salito a bordo della Toyota per disputare la seconda sessione dilibere 2 della 1000di, imperdibile Classica del Mondiale WEC (la rassegna iridata riservata alle corse di endurance). Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno ha timbrato un buon 1:42.262, migliore rispetto ai tempi siglati dai compagni Buemi e Nakajima con cui condividerà l’automobile nel weekend ma a oltre mezzoda Pechito Lopez che ha siglato 1:41.730 a bordo dell’altra Toyota che condivide insieme a Conway e Kobayashi. Nettamente distaccate, invece, le SMP Racing: Sarrazin/Sirotkin/Orudzhev sono a 1.279 dai leader, Aleshin/Hartley/Petrov a 1.289., che ha già vinto la 24 Ore di Daytona in questa stagione, utilizza l’appuntamento negli States per scaldarsi in vista dell’attesissima 500di Indianapolis ormai lontana due ...

OA_Sport : Fernando Alonso torna in pista per la Mille Miglia di Sebring, secondo tempo nelle prove libere