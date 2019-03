Leghista su Facebook ironizza sui bambini down | polemiche in Rete

Augusto Casali - il Leghista che usa foto di bimbi down paragonati al ‘down’ di Facebook : Augusto Casali, ragazzo di 21 anni, è finito al centro della polemica per aver pubblicato la foto di tre bimbi down per ironizzare - con una battuta di cattivo gusto - sul 'down' di Facebook. Sul suo profilo dice di essere social media strategist della Lega in Toscana, ma il Carroccio lo smentisce e afferma che - nonostante la sua fede leghista - non lavora per loro e non milita nel partito.Continua a leggere