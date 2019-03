Conte | Nessun sentimento giustifica un femminicidio

Conte : “Nessuna reazione emotiva o sentimento può giustificare o attenuare la gravità di un femminicidio” : “Dobbiamo chiarire, con forza, che nessuna reazione emotiva, nessun sentimento, pur intenso, può giustificare o attenuare la gravità di un femminicidio”. Lo scrive su Facebook Giuseppe Conte, commentando le recenti sentenze “per episodi di femminicidio” con pena attenuata per “una presunta reazione “emotiva””. Il premier ritiene doveroso intervenire nel “dibattito pubblico”, mentre ...

Giuseppe Conte : "Nessuna reazione emotiva o sentimento intenso può giustificare un femminicidio" : "Dobbiamo chiarire, con forza, che nessuna reazione emotiva, nessun sentimento, pur intenso, può giustificare o attenuare la gravità di un femminicidio". Lo scrive su Facebook Giuseppe Conte, commentando le recenti sentenze "per episodi di femminicidio" con pena attenuata per "una presunta reazione "emotiva"".Il premier ritiene doveroso intervenire nel "dibattito pubblico", mentre "per cogliere appieno e criticare" le sentenze ...

Nuova via della seta - Conte : “Nessun rischio colonizzazione da parte della Cina” : Il presidente del Consiglio Conte difende il patto economico-commerciale che dovrebbe essere siglato a giorni con la Cina: "Nessun rischio di colonizzazione. Le ragioni della prudenza sono pienamente condivise all'interno del governo: la tutela della sicurezza nazionale, anche sul piano economico, è un valore fondamentale che intendiamo rafforzare"Continua a leggere

'Via della Seta' - Conte : 'Accordo con la Cina è limpido - nessun rischio di colonizzazione : Il premier italiano difende il patto con Pechino: 'Serve per farci crescere a livello economico ed è compatibile con l'Alleanza Atlantica'. Ma sullo sfondo restano anche le tensioni tra M5s e Lega

Telt sblocca i band Tav. Conte : “Nessun onere per lo Stato" : Il Consiglio di amministrazione di Telt ha dato il via libera agli avvisi di gara per 2,3 miliardi di euro relativi ai lavori per completare le due canne della galleria tra Saint Jean de Maurienne ed il tettorio italiano. Il Cda si è svolto in videoconferenza tra Parigi e Roma, con la partecipazione di un rappresentante della Commissione Europea. Dopo il via libera la società ha confermato "che gli avvisi di avvio delle gare Contengono ...

Tav - il cda di Telt sblocca i bandi<br>Conte : "Nessun onere per lo Stato" : Il Consiglio di amministrazione di Telt ha dato il via libera agli avvisi di gara per 2,3 miliardi di euro relativi ai lavori per completare le due canne della galleria tra Saint Jean de Maurienne ed il tettorio italiano. Il Cda si è svolto in videoconferenza tra Parigi e Roma, con la partecipazione di un rappresentante della Commissione Europea. Dopo il via libera la società ha confermato "che gli avvisi di avvio delle gare contengono ...

Tav - via libera dal cda di Telt agli avvisi. Conte : 'Nessun onere a carico dello Stato' : Il consiglio d'amministrazione di Telt, in video conferenza tra Roma e Parigi, ha dato via libera all'unanimità alla pubblicazione degli 'avis de marchés' gli inviti a presentare candidatura relativi ...

Nuovo ponte - Conte : «Nessun ritardo». : Il premier: «Posso dire che non mancheremo alle nostre promesse». Bono: «Possibile anticipare di 10-15 giorni»

TAV - Conte : 'a giorni decidiamo. Nessuna crisi di governo' : Partiremo dall'analisi costi-benefici, da un percorso di razionalità tecnica a sui si aggiungerà un percorso di razionalità politica, c'è anche un supplemento di elaborato non chiesto da me ma da ...

Tav - i 5S minacciano Conte "A casa? Nessun problema..." : Mentre a Palazzo Chigi il governo si prepara alla 'resa dei conti' sulla questione Tav, i Cinque Stelle minacciano di far saltare tutto se l'opera verrà realizzata. 'Io non mi occupo di trovare il ...

Congresso famiglie - nessun patrocinio Conte : iniziativa di Fontana : "La presidenza del Consiglio non ha mai ricevuto nessuna richiesta di patrocinio per il 'World congress of families', in programma a fine marzo a Verona, né quindi ha potuto mai concederlo". Lo ...

Alta Velocità - Toninelli : “Non esiste un’altra analisi costi-benefici”. Conte : “Nessuna mini-Tav” : «Nessuno può dire che esiste un’altra analisi costi benefici sulla Tav. Ne esiste una sola, abbiamo dato solo ulteriore materiale per un dibattito». Lo ha detto il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli a proposito della nuovo documento prodotto dal Mit. Alla domanda se l’attuale tracciato internazionale Torino-Lione può essere migliorato senza fa...

Palazzo Chigi : 'Nessuna apertura di Conte a mini-Tav' | : La presidenza del Consiglio smentisce le ricostruzioni dei giornali. Il Mit: saldo resta negativo per 2,5 miliardi. Dal Pd mozione di sfiducia a Toninelli che resta contrario. Francia: aspettiamo l'...

Palazzo Chigi frena sulla mini-TAV : "Nessuna apertura di Conte" : Dal Forum economico franco-italiano di Versailles, intanto, il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, invita l'Italia "a prendere posizione" , sottolineando l'esigenza di migliorare i ...