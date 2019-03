Brexit | bocciata l' idea di un secondo referendum

Brexit - Theresa May incassa l'ennesima sberla dal parlamento : bocciata l'ultima proposta : L'accordo sulla Brexit negoziato dalla premier britannica Theresa May con l'Unione europea è stato di nuovo bocciato al parlamento di Londra, con 391 voti contrari e 242 favorevoli. Il leader dell'opposizione britannica Jeremy Corbyn ha dichiarato "morto" l'accordo sulla Brexit negoziato dalla premi

Batosta storica per May. Bocciata la sua Brexit . Stasera rischia la sfiducia : Il Parlamento affonda il piano May per la Brexit. Non sono bastate le ultime rassicurazioni sull'Europa, né i cinque tormentati giorni di dibattito, i meeting frenetici e l'accorato appello finale di ...

Record di No in Parlamento : bocciata la Brexit di May. Ma lei resiste : “Non lascio” : La Camera dei Comuni ha bocciato l’accordo fra Theresa May e l’Ue del 26 novembre scorso. Una sconfitta sonora, uno schiaffo secco come mai un premier in carica aveva subito. ...