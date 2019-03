Tiramisù cupcake | una merenda golosa

Blastingnews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Per unagustosa e nutriente non possono mancare is al. Si tratta di mini tortine al caffè farcite con una golosissima crema al. La preparazione di questo dolce è semplicissima e la durata è di circa cinquanta minuti. Is alsono ideali per chi è caffè dipendente o per chi è amante del. Ecco di seguito la ricetta di questi sfiziosi dolcetti.Gli ingredienti Gli ingredienti per la realizzazione di dodicis sono:12 pirottini per...