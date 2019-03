ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2019) “Sono stata male, perché tendo a stare male. Sono unasubclinica. Ma amo molto l’altra parte di me, la amo da morire. Amo follemente lache soffre, perché poi è quella che scrive e compone”. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me,ha rivelato per la prima volta di essere affetta da un. “Ho delle gioie involontarie, si dice: ‘su base endogena’ – ha spiegato -. Però purtroppo ho questo desiderio di non esserci, che si chiama cupio dissolvi”.Poi l’attrice ha ricordato la sua relazione con, a cui nonostante voglia molto bene non riesce a perdonare il tradimento: “È stato mio marito, dal quale ho avuto un figlio ed è stata una grande storia d’amore, adesso ci sono quattro nipoti e ci sono state tante cose belle. Le storie non finiscono mai bene, se no non ...

FQMagazineit : Simona Izzo: “Ho un disturbo bipolare. Antonello Venditti? Mi ha tradito, non lo perdono” - Cascavel47 : Simona Izzo: “Ho un disturbo bipolare. Antonello Venditti? Mi ha tradito, non lo perdono” - Noovyis : Un nuovo post (Simona Izzo: “Ho un disturbo bipolare. Antonello Venditti? Mi ha tradito, non lo perdono”) è stato p… -