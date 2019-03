L’Europa deve avere una strategia comune per affrontare la Cina : Alla vigilia della visita di Xi Jinping, la Commissione europea ha pubblicato dieci proposte per gestire su basi comuni i rapporti con la Cina. Leggi

Europa League - Zanetti : “Eintracht squadra tosta. Icardi? Deve risolvere” : Javier Zanetti ha colto l’occasione per commentare il sorteggio di Europa League. L’Inter pesca l’Eintracht Francoforte, squadra tosta e ben organizzata, ma che l’Inter potrebbe superare agevolmente grazie alla qualità superiore. Zanetti, dal canto suo, ha così commentato: “Dobbiamo prepararci al meglio. Noi tra i favoriti? L’Inter Deve giocare sempre per arrivare in fondo a […] L'articolo Europa League, ...

La Gazzetta : “Se il Napoli vuole l’Europa League - la tensione deve rimanere alta” : Il coro delle curve La cronaca della Gazzetta della partita Napoli-Torino si sofferma sulla condizione mentale degli azzurri che sono a tredici punti dalla Juventus e hanno un adeguato vantaggio (12 punti se la Roma dovesse vincere oggi contro il Bologna) sulla quinta. Nel finale il Toro di Mazzarri avrebbe potuto anche segnare. Ecco cosa scrive la Gazzetta: Sarebbe stato troppo il colpaccio del Torino. Il pari va già assai stretto agli ...

Giuseppe Conte deve tirare fuori un’idea che tenga insieme l’Europa. E allontani il sovranismo : Oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene a Strasburgo, nell’ambito dei periodici dibattiti sul futuro della Ue che vengono organizzati al Parlamento europeo. Il governo italiano non gode di molte simpatie in Europa e questo di per sé non sarebbe grave. Ma soprattutto si è messo volontariamente in una situazione paradossale, simile a quella che gli spagnoli definiscono “il cane dell’ortolano” che non mangia, cioè non riesce a ...

Serie A 22° turno : il Torino deve battere la Spal per alimentare il sogno Europa League : Il Torino, nel precedente turno di campionato, ha strappato un'importante vittoria casalinga contro l'Inter di Luciano Spalletti. La squadra allenata dal tecnico livornese Walter Mazzarri adesso è chiamata a dimostrare che finalmente è giunto il tanto atteso salto di qualità. Domenica alle ore 12:30 i granata scenderanno in campo a Ferrara, contro la Spal, per una partita che non sarà affatto facile, ma che i granata dovranno vincere a tutti i ...

Sea Watch - Segre : “Tutta l’Europa deve farsi carico dei migranti. Oggi si ripete la stessa indifferenza di 80 anni fa” : “Avendo provato a essere una persona che è stata nel mare dell’indifferenza ed è stata annegata nel mare dell’indifferenza con la mia famiglia intera, di cui solo io sono tornata a raccontare, sono certamente più sensibile a una nave che non trova attracco”. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre in merito alla vicenda Sea Watch e al tema migranti, a margine di un’iniziativa sulla Shoah in una scuola di Milano. “Tutta ...