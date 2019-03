Boeing 737 Max 8 | gli Stati Uniti rifiutano di ritirare i modelli

L'Europa chiude spazio aereo ai Boeing 737 Max : Di ora in ora aumenta il numero di Paesi che chiudono il proprio spazio aereo ai Boeing 737 Max, gli aerei uguali a quello di Ethiopian Airlines precipitato la mattina del 10 marzo 2019. Il Regno Unito ha deciso la chiusura oggi, ma potrebbe essere imitato da molti altri Paesi europei, perché l'Easa, l'agenzia europea che si occupa di vigilare sul trasporto aereo, sarebbe intenzionata a prendere la stessa decisione. Già ieri Cina, Indonesia, ...

BLOCCO Boeing 737 MAX/ Ecco perché è un 'panniccello caldo' per la sicurezza : L'Enac e l'Easa hanno chiuso lo spazio aereo ai BOEING 737 MAX. Occorrerebbe però qualcosa di più per tutelare la sicurezza dei passeggeri

Aereo caduto - stop ai Boeing 737 Max-8 in tutta Europa : Il Boeing 737 Max è stato fermato in tutta l?Europa. L'Agenzia per la sicurezza del trasporto Aereo dell'Unione europea (Easa) ha sospeso tutti i voli del Boeing 737-8 Max e...

Boeing 737 Max - aereo resta idoneo al volo negli Usa - Sky TG24 - : L'ente per l'aviazione americano: "Continuiamo a esaminare i dati disponibili. Siamo pronti ad agire se dovessero emergere problemi". In mezzo mondo però cieli chiusi al modello del disastro in Etiopia

Boeing 737 Max - nuovi stop : Dopo il disastro aereo in Etiopia si moltiplicano i Paesi di tutto il mondo che hanno deciso di sospendere i Boeing 737 Max 8 . A seguire la scia la Nuova Zelanda con l'Autorità per l'aviazione civile ...

Boeing 737 Max 8 - il pilota italiano : "Io lo ho guidato - possiamo soltanto dire che..." : Da quando il Boeing 737 Max 8 della Ethiopian Airlines è precipitato domenica, le chat dei piloti sono infuocate. Ipotesi, testimonianze, ricostruzioni. Di cui dà conto il Corriere della Sera, che raccoglie la confidenza di un comandante italiano di 45 anni, 12 anni di volo alle spalle sui Boeing 73

La tragedia in Etiopia - Boeing 737 Max vietati in diversi paesi : Tutto questo mentre gran parte del mondo ha deciso di non far volare quel particolare modello di Boeing. Una lunga lista, l'ultima la Guinea Equatoriale La Guinea Equatoriale si aggiunge alla lista ...

Gli Stati Uniti hanno deciso di non sospendere l’uso degli aerei Boeing 737 Max 8 : La US Federal Aviation Authority (FAA), l’agenzia federale statunitense che si occupa del traffico aereo, ha deciso di non sospendere l’uso dei Boeing 737 Max 8 – cioè lo stesso modello dell’aereo precipitato in Etiopia domenica – a differenza di quanto

Gli Stati Uniti hanno deciso di non sospendere l’uso gli aerei Boeing 737 Max 8 : La US Federal Aviation Authority (FAA), l’agenzia federale statunitense che si occupa del traffico aereo, ha deciso di non sospendere l’uso dei Boeing 737 Max 8 – cioè lo stesso modello dell’aereo precipitato in Etiopia domenica – a differenza di quanto

Boeing 737 max - choc negli Stati Uniti : "In base ai nostri dati..." : Gli Stati Uniti sostengono che non ci siano motivi per mettere a terra i Boeing 737 max, dopo il secondo tragico incidente nel giro di cinque mesi. Di fatto restano gli unici, o quasi, a non fermare l'aereo nel mirino: nonostante le assicurazioni della Boeing sul fatto che il mezzo sia sicuro e affi

Boeing 737 Max 8 : Europa sospende tutti i voli/ Negli Usa la Faa prende tempo : L'Europa sospende tutti i voli dei velivoli Boeing 737 Max 8, ma Negli Stati Uniti la Faa prende tempo: "Non ci sono le basi per farlo"

Boeing 737 Max 8 - documenti Usa : "Piloti segnalarono nei mesi scorsi problemi di controllo" : I piloti si si sono lamentati almeno cinque volte nei mesi scorsi dei problemi di controllo del Boeing 737 MAX 8, secondo...

Boeing 737 Max - l'ultima ipotesi agghiacciante : ecco com'è precipitato : Il Boeing 737 Max 8 finisce sotto accusa per il disastro in Etiopia in cui sono morte 157 persone di 35 nazionalità, tra cui otto italiani. Le indicazioni decisive arriveranno dalla lettura delle informazioni contenute nelle due scatole nere del velivolo, recuperate ieri sul luogo della sciagura, a

Boeing - anche l'Ue ferma il 737 Max : solo gli Usa resistono : La compagnia garantisce che l'aereo nel mirino delle autorità di mezzo mondo è sicuro, ma allo stesso tempo annuncia che nelle prossime settimane il software del pilotaggio automatico sarà aggiornato ...