U&D | confronto tra Dal Corso e la Langella | dopo il bacio a Napoli | rottura definitiva

U&D - dopo il confronto Andrea invia un messaggio indiretto alla Langella : 'Sii paziente' : Il trono di Teresa Langella a Uomini e Donne continua a far discutere il pubblico sul web. Malgrado l'ex tentatrice dell'ultima edizione di Temptation Island abbia portato a termine il proprio percorso televisivo da quasi un mese, sono davvero tante le chiacchiere che la vedono protagonista di numerosi articoli di gossip. Ieri pomeriggio è stato trasmesso il confronto tra la Langella e i suoi due ex corteggiatori, Antonio Moriconi e Andrea Dal ...

U&D - Teresa e Dal Corso dopo il confronto si lanciano frecciate sui social : 'Sii forte' : Andrea Dal Corso, ex corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e Donne, sembrerebbe essere ritornato sui suoi passi, dopo aver detto 'no' alla tronista partenopea. Il modello ha avuto un confronto con la ragazza in puntata dopo il quale ha scritto un post sui social che sembrerebbe speculare a quello postato dalla Langella. Quest'ultima ha scritto, in occasione dell'8 marzo: 'Sii forte, sei nata donna'. Poco dopo Dal Corso ha pubblicato la ...

Diretta U&D - oggi confronto Teresa e Andrea con acceso litigio : oggi giovedì 7 marzo Andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne trono classico, il popolarissimo dating show pomeridiano condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. La puntata di oggi sarà dedicata al confronto tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso dopo il ''no'' rifilato dal corteggiatore originario di Mirano, alla bella napoletana dopo la scelta di quest'ultima. Il confronto di oggi ...

U&D Trono Classico - in studio il confronto tra Lorenzo e Giulia : Secondo le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne, inerenti alla registrazione di domenica 24 febbraio che vedremo la prossima settima, ci sarà una nuova tronista. Un volto conosciuto e già noto che arriva direttamente dalla villa, si tratta di Giulia Cavaglià, la non scelta di Lorenzo Riccardi. In studio hanno fatto il loro ingresso Giulia e Lorenzo, Claudia è rimasta dietro le quinte per non intromettersi nel confronto tra i due. ...

Anticipazioni U&D - confronto tra Teresa e Andrea : lei sbatte la sedia e grida 'sei falso' : Per Teresa Langella e Andrea Dal Corso è giunto il momento di ritornare di nuovo in studio a Uomini e donne, dopo la tanto chiacchierata e discussa registrazione della scelta in villa che ha lasciato l'amaro in bocca alla tronista, la quale si è vista rifiutata dal corteggiatore. Andrea, infatti, contrariamente a tutte le aspettative ha spiazzato la bella Teresa con il suo 'No' finale, dicendo che non si sentiva pronto ad affrontare una storia ...

Spoiler U&D - il confronto tra Claudia - Lorenzo e Giulia : la Cavaglia sul trono : Si è registrata questo pomeriggio una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, il famoso people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. L'ultima registrazione del programma regalerà novità e una grande sorpresa: si tratta di un nuovo trono. Giulia Cavaglia, che ricordiamo essere stata la "non scelta" di Lorenzo Riccardi, è ufficialmente la nuova tronista che questo pomeriggio ha occupato la poltrona rossa. Scopriamo tutte le ...

Anticipazioni U&D - registrazione 21 febbraio : confronto in studio tra Teresa e Andrea : Ieri è arrivato il momento che tutti i fan di Uomini e Donne aspettavano da una settimana: c'è stata la registrazione del nuovo confronto in studio tra la napoletana Teresa Langella e Andrea Del Corso. Toni molto duri tra i due ragazzi che, del resto, non si vedevano da quando nel Castello lui le ha rifilato un bel 'no', senza presentarsi alla festa di fidanzamento. Il monologo dell'ex tentatore di Temptation Island Secondo le Anticipazioni, ...

Spoiler U&D - puntata speciale dopo la scelta per il duro confronto tra Teresa e Dal Corso : Ieri 21 febbraio è stata registrata una puntata speciale del trono classico di Uomini e donne, nella quale è andato in scena un confronto tra Teresa Langella e i suoi corteggiatori Antonio e Andrea, dopo quanto accaduto al castello nella puntata andata in onda la settimana scorsa in prima serata su Canale 5. La registrazione ha visto un acceso diverbio tra Teresa e Andrea,dopo che il giovane imprenditore veneto ha dichiarato di averla rifiutata ...

Anticipazioni U&D : registrato ieri il confronto tra la Langella - Moriconi e Dal Corso : ieri è stata registrata una 'puntata speciale' di Uomini e Donne, interamente dedicata al tanto atteso confronto tra l'ormai ex tronista Teresa Langella e i suoi due corteggiatori, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Da quando è andata in onda la scelta, infatti, erano in tanti ad attendere con ansia il momento in cui Andrea avrebbe spiegato a Teresa le motivazioni del suo inaspettato 'no'. L'ingresso di Antonio Nel dettaglio, come anticipato ...

Anticipazioni U&D - confronto Teresa e Andrea : lei entra e sbatte la sedia - poi litigano : Oggi negli studi di Uomini e Donne è stata registrata una puntata molto attesa dai fan di questo popolarissimo dating show di Canale 5 condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Ovvero la puntata del fatidico confronto tra la bella tronista napoletana Teresa Langella e Andrea Dal Corso, dopo la scelta in cui quest'ultimo ha risposto ''no'' dopo essere stato scelto dalla tronista campana. Il confronto, poi, si è ...

U&D - Andrea - Teresa e Antonio tornerebbero in studio per un confronto : E' stata trasmessa nel corso dello "Speciale Uomini e donne" , in data 15 febbraio e in prima serata su Canale 5, la scelta di Teresa Langella. La giovane ex tronista napoletana ha portato a termine il proprio percorso sul trono trascorrendo un dolce weekend in villa assieme ai suoi due corteggiatori: Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Quest'ultimo si è rivelato essere la scelta finale della ragazza la cui dichiarazione d'amore, però, non è ...

Andrea Dal Corso si difende : le regole di U&D non prevedevano un confronto con Teresa : C'era grande attesa da parte dei fan di Uomini e Donne nel vedere come Andrea Dal Corso si sarebbe espresso in merito al "no" che ha detto a Teresa Langella pochi giorni fa; il ragazzo ha deciso di usare Instagram per far arrivare un messaggio direttamente alla tronista che ha rifiutato. Il corteggiatore ha fatto sapere che le regole del programma gli hanno impedito di avere un chiarimento immediato con la napoletana, alla quale ha chiesto di ...