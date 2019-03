Squalificati Serie A | in otto salteranno il prossimo turno

sportfair

(Di martedì 12 marzo 2019)A, il giudice sportivo si è espresso in merito ai calciatoriper ildi campionato: Florenzi out dopo il rosso di ieri Il giudice sportivo si è espresso oggi in merito ai calciatori cheildi campionato che andrà in scena nel weekend, partendo dalla gara di venerdì sera. Unico espulso delprecedente il romanista Florenzi, al quale è stata comminata una giornata di squalifica. Sono altri 7 i calciatori cheilincontro di campionato, tutti i nomi ed i dettagli.CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA Dl GARA ED AMMENDA Dl € 1.500 00 FLORENZI Alessandro (Roma): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; sanzione aggravata perché capitano della squadra in relazione alla prima ...

DiMarzio : ??#SerieA, 8 squalificati. ??#Gattuso sarà in panchina nel derby - MondoPalermo : Serie A, Giudice Sportivo: otto squalificati in vista della 28a giornata - zazoomblog : Squalificati Serie A le decisioni del giudice sportivo: il provvedimento a Gasperini in 8 saltano il prossimo match… -