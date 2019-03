Roma | meno pressing | più lanci lunghi Ecco la ricetta di Ranieri

Roma - via anche Monchi : addio dopo nemmeno due anni. Atteso l'annuncio : Rivoluzione in casa Roma: questa mattina, intorno alle 10.10, è arrivato all'aeroporto di Ciampino Claudio Ranieri. Blindatissimo, accompagnato dalla moglie, il nuovo tecnico andrà a casa, poi a ...

Roma partecipa a iniziativa ‘M’illumino di meno’ : Campidoglio si spegne : Roma- Anche quest’anno Roma Capitale aderisce a ‘M’illumino di meno’, iniziativa promossa dalla trasmissione ‘Caterpillar’ di Rai Radio 2, giunta alla quindicesima edizione. L’evento si svolgera’ l’1 marzo con l’obiettivo di promuovere il risparmio energetico. L’edizione 2019 e’ dedicata all’economia circolare: riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, allontanare ...

Roma - nel 2030 sarà "meno cattolica" ma senza altre leadership religiose : E cioè la rigenerazione urbanistica, l'economia della cultura, la green economy , la riforma degli assetti istituzionali, il trasferimento tecnologico. E ancora, la creatività giovanile, il ...

Roma è sempre meno attraente per gli investitori : Roma è sempre meno attrattiva, almeno per gli investimenti. Quinta tra le città metropolitane, addirittura diciasettesima se si considerano i capoluoghi di provincia. A sancire la crisi della Capitale, divenuta sempre meno interessante per chi vuole investire in Italia, è l'indicatore di Nomisma, ch

Roma : Teatro Argot Studio - dal 27 febbraio ‘Menoventi’ presenta ‘InvisibilMente’ e ‘Predere la faccia’ : Roma – La compagnia Menoventi, fondata nel 2005 da Gianni Farina, Consuelo Battiston e Alessandro Miele approda, dal 27 febbraio e al 2 Marzo, alla seconda parte di stagione di Argot Studio dedicata alle ospitalità. Il 27 e 28 febbraio sarà in scena InvisibilMente, uno spettacolo che si potrebbe definire surreal-popolare perché, pur mantenendo la componente illogica tipica del Teatro dell’assurdo, abbandona la tragicità del non poter ...

Scuola - venerdì 22 febbraio protesta degli studenti contro la nuova maturità : corteo a Roma e manifestazioni in almeno 50 città : Altro che cambiamento, si continua a colpire la Scuola pubblica, mentre l'Italia è agli ultimi posti nel mondo per spesa in istruzione. Respingiamo con i professori il progetto di regionalizzazione ...

La Roma batte 2-1 il Bologna : giallorossi a meno uno dal Milan : La Roma di Eusebio Di Francesco soffre oltre misura contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic e ottiene tre punti d'oro in chiave Champions League anche se i rossoblù avrebbero sicuramente meritato un ...

Zaniolo - dieci curiosità sul fenomeno della Roma : " Sono felicissimo non ho parole, oggi è una giornata memorabile per la mia vita ' ha detto a Sky Sport. ' Esultare sotto la Sud e un'emozione unica che non so descrivere, spero di farne tanti altri ...

Economia - sindacati in piazza a Roma : 'Meno social più stato sociale' : Roma - piazza della Repubblica gremita, a Roma, per la manifestazione unitaria di Cgil Cisl e Uil per richiedere al governo una nuova politica economica fatta di investimenti e lavoro. Palloni ...

“Meno social più stato sociale” : a Roma la manifestazione per una nuova politica economica : Piazza della Repubblica gremita, a Roma, per la manifestazione unitaria di Cgil Cisl e Uil per richiedere al governo una nuova politica economica fatta di investimenti e lavoro. Palloni colorati, cartelli, striscioni e musica scandiscono l’attesa per l’avvio del corteo: un serpentone colorato che sfilerà fino a Piazza San Giovanni. ...

Roma : 7 arresti nel 2018 legati a fenomeno roghi tossici : Roma – Sono stati 7 gli arresti effettuati dai Carabinieri Forestale nel 2018 a Roma nell’ambito dell’attivita’ di contrasto al fenomeno dei roghi tossici. Tutti in flagranza di reato. Il dato emerge dal bilancio dell’attivita’ del 2018 presentato questa mattina durante una conferenza stampa. “Il controllo del fenomeno – come confermato il Colonnello Daniela Piccoli, comandante del Gruppo ...

Roma - Caputo su Zaniolo : 'Già all'Entella si vedeva che era un fenomeno' : Francesco Caputo , bomber dell' Empoli , parla di Nicolò Zaniolo , talento della Roma , visto da vicino ai tempi della Virtus Entella . Queste le sue parole a la Gazzetta dello Sport : 'Già all'Entella si vedeva che Zaniolo fosse un potenziale fenomeno'

Romagnoli : 'Inter arriviamo. Gigio è un fenomeno. E Higuain un amico' : È uno dei più forti attaccanti del mondo. Mi dispiace perché era importante per noi, ma ognuno fa le sue scelte. Lui ha voluto andare via e noi lo rispettiamo e gli faccio un grande imbocca al lupo. ...

Roma - alla scuola media Visconti vietato mettere meno di 5 in pagella : Roma, alla scuola media Visconti vietato mettere meno di 5 in pagella La decisione, presa dalla preside Rossana Piera Guglielmi, riguarderà soltanto il primo quadrimestre. “Troppi studenti abbandonano la scuola per un 4 in pagella”, spiega la dirigente. Perplessi alcuni docenti che temono la mancanza di ...