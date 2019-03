Napoli | Insigne via a fine stagione? Raiola prepara il piano

Napoli - l'addio di Insigne è solo un'ipotesi remota : La Gazzetta dello Sport de scrive la vicenda dello sfogo di Lorenzo Insigne: 'Uno sfogo, nulla di più. E' quanto trapela da Castel Volturno, dopo le dichiarazioni rilasciate da Lorenzo Insigne nel ventre del Mapei ...

Insigne - talento da salvaguardare : è la stagione migliore per il talento napoletano - il suo futuro è al Napoli da Capitano e trascinatore : L’ultima giornata del campionato di Serie A ha lasciato importanti indicazioni per il proseguo della stagione, una partita che ha regalato emozioni è stata quella tra Sassuolo e Napoli, due squadre allenate da grandi allenatori come De Zerbi e Ancelotti, 1-1 il risultato finale con gli azzurri che sono riusciti a ristabilire la parità con una pennellata di Insigne. Gli ultimi giorni sono stati difficilissimi per l’attaccante, ...

E se Insigne lasciasse Napoli? Mino Raiola lavora sotto traccia all’addio in estate : Lorenzo Insigne potrebbe lasciare Napoli a fine stagione, le continue critiche mosse nei suoi confronti stanno creando una crepa tra il calciatore e la piazza Il futuro di Lorenzo Insigne a Napoli non è più così “blindato” come un tempo. L’attaccante partenopeo doc, inizialmente sembrava voler vivere una carriera alla Totti in salsa napoletana, adesso la certezza di una sua permanenza a vita al Napoli non è più tale. Mino ...

Napoli - ombre sul futuro di Insigne : Lorenzo sogna top club in Europa : Un mal di pancia improvviso. Immotivato. Un malessere profondo che Lorenzo Insigne tiene a fatica nascosto e che mette sulle spine il Napoli. «Qui vengo sempre criticato. Non voglio fare...

Napoli - Raiola pronto a scatenare l'asta per Insigne : c'è l'ok di De Laurentiis : La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle parole di Lorenzo Insigne nel post- Sassuolo : quel 'Finché resterò' apre lo scenario che viene così descritto: 'Qualcosa potrebbe cambiare, dunque, da qui a fine stagione. Non ...

Napoli-Insigne - matrimonio a rischio : Secondo La Gazzetta dello Sport, davanti ad un'offerta da 100 milioni di euro, Insigne potrebbe lasciare il Napoli. Oltre al PSG, attenzione ad Arsenal e Liverpool, entrambe interessate al fantasista ...

Napoli - Insigne si sfoga dopo il pari con il Sassuolo : “l’unico ad essere preso di mira - questo mi fa male” : Il giocatore del Napoli ha parlato dopo il match con il Sassuolo, svelando un proprio particolare malessere Il digiuno è terminato, Lorenzo Insigne torna a segnare dopo un mese, siglando il pareggio nel match tra Sassuolo e Napoli. Una rete fondamentale per gli azzurri, che evita un pesante ko che avrebbe potuto avvicinare ancora di più Milan e Inter in classifica. Massimo Paolone/LaPresse Nonostante la gioia per il gol, il fantasista ...

Napoli - contro il Sassuolo Ancelotti non va oltre il pareggio : 1-1 - salva Insigne : Il Napoli non riesce a vincere sul campo del Sassuolo chiudendo con un pareggio e vede addirittura avvicinarsi pericolosamente le milanesi in classifica (il vantaggio sul Milan è comunque di sei punti). La rete che riequilibra la situazione tra l’altro arriva solo nel finale ad evitare quella che sa

