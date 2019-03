Napoli - banda del buco in azione alle poste : 7 impiegati picchiati - 3 in ospedale : banda del buco in azione alle poste in piazza Mazzini, a Napoli. Il gruppo di rapinatori, trafugati in volto e armati, ha atteso l'orario di apertura degli uffici postali per aggredire il...

Banda del buco in azione a Napoli : 7 impiegati picchiati - 3 in ospedale : Banda del buco in azione alle poste in piazza Mazzini, a Napoli. Il gruppo di rapinatori, trafugati in volto e armati, ha atteso l'orario di apertura degli uffici postali per aggredire il...

Napoli - schianto nella notte : auto sbanda e trancia la gamba a una donna : Grave incidente questa notte in via Diocleziano, a Fuorigrotta, dove una donna è stata schiacciata da un'automobile in testa coda. La 39enne napoletana è stata colpita mentre si trovava vicino lo ...

«Dammi subito la fede» - la banda del trapano mette a segno 50 colpi in un mese a Napoli : «Dammi subito la fede»: con la pistola giocattolo arricchita dalla punta di un trapano sfondano il finestrino dell?auto e si fanno consegnare il cerchietto d?oro. Se...

'Dammi subito la fede' - la banda del trapano mette a segno 50 colpi in un mese a Napoli : 'Dammi subito la fede': con la pistola giocattolo arricchita dalla punta di un trapano sfondano il finestrino dell'auto e si fanno consegnare il cerchietto d'oro. Se individuano una borsa o un ...

12 arresti a Napoli in una banda che usava bambini per spacciare cocaina : I minorenni venivano usati da un'organizzazione criminale per nascondere o consegnare le dosi di droga. La piazza di spaccio era attiva nel quartiere Ponticelli

Bambini usati per spacciare cocaina a Napoli/ 12 arresti - sgominata la banda Gravino : Bambini anche al di sotto di 14 anni venivano usati a Napoli per spacciare cocaina nelle piazze: 12 arresti, sgominata la banda Gravino

Napoli - sgominata banda furti automobili : 12.50 Rubavano auto e poi chiedevano il ririscatto. Alcune vetture finivano anche all'estero. I carabinieri della compagnia di Pozzuoli (NA) hanno eseguito 13 misure cautelari a carico di 13 italiani e un albanese già noti alle forze dell'ordine. Furto aggravato, ricettazione e riciclaggio di autovetture di lusso, utilitarie e autoarticolati, le accuse a vario titolo. In Spagna, la Guardia Civil ha ritrovato un'auto rubata dal gruppo, con ...

Napoli - rubavano auto con il metodo del “cavallo di ritorno” : arrestata banda. I video che li incastrano : I Carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza del Gip di Napoli che dispone misure cautelari a carico di 13 italiani e un albanese già noti alle Forze dell’ordine ritenuti responsabili, a vario titolo, di furto aggravato, ricettazione e riciclaggio di autovetture di lusso, utilitarie e autoarticolati. Tra i reati contestati anche quello di estorsione perché in 3 circostanze i ladri avevano preteso ...

La Compagnia Nest di Napoli con Gli onesti della banda e 12 baci sulla bocca dal 6 al 17 febbraio Teatro India : Dal 6 al 17 febbraio la Compagnia Nest, il collettivo di giovani artisti di San Giovanni a Teduccio, invade il palco del Teatro India con DITTICO Nest per parlarci della periferia «est» di Napoli, gioiello d’arte e vitalità italiana profondamente segnata dalla piaga della camorra. In scena due spettacoli che fanno del Teatro un viatico per risanare e riabilitare il tessuto sociale. Una possibilità d’arte contro ogni forma di violenza e degrado, ...