MotoGP - Paolo Ciabatti sulla vittoria sub-judice di Dovizioso : “La Ducati aveva il via libera per usare il deflettore” : “Mo je faccio er cucchiaio“. Una frase diventata quasi iconica nel contesto calcistico nazionale e internazionale di Francesco Totti, poco prima del rigore nella semifinale di Euro 2000 contro l’Olanda, può essere appropriata anche per parlare del caso “GP del Qatar“. Si perché la vittoria sub-judice di Andrea Dovizioso in MotoGP è qualcosa di cui tutti stanno parlando. L’ormai arcinoto water deflector montato ...