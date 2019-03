Incendio in una casa a Modica

Pontenure - un Incendio devasta una cascina : Incastrato dopo il tamponamento a catena, salvato dai vigili del fuoco e dal 118: gravissimo 3 Scoppia un pneumatico, si ribalta autocisterna: strada invasa dalla farina 4 In strada senza patente e ...

Gallarate - Incendio nella mansarda di una casa di corte : famiglia sfollata : Varese, 10 marzo 2019 - incendio, nella notte tra sabato e domenica, a Gallarate, nel rione di Cedrate : il rogo ha distrutto due locali e il tetto di una mansarda, in via Gorizia. Le fiamme sono ...

Incendio devasta la chiesa - il post dei pompieri è virale : “Nessuna Bibbia toccata dalle fiamme” : A raccontare quanto accaduto il 3 marzo scorso in una chiesa nella Virginia occidentale è il dipartimento dei vigili del fuoco di Coal City su Facebook. I pompieri intervenuti sul posto hanno capito subito che l’Incendio era di enormi dimensioni ma con grande stupore hanno trovato nella chiesa un crocifisso e una dozzina di libri della Bibbia intatti.Continua a leggere

Bari - Incendio in un'abitazione : muore una donna di 40 anni : Tragico episodio accaduto nella giornata di lunedì a Noicattaro, paese di ventiseimila abitanti della città metropolitana di Bari. Una donna di 40 anni, Maria Giuseppa Tatoli, ha perso la vita nella sua abitazione in seguito ad un incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento anche se, con ogni probabilità, è scaturito accidentalmente. La cronaca L'incendio si è verificato via San Paolo, a dare l'allarme alcuni vicini di casa della ...

Pistoia. Incendio in una palazzina in via Lunga : morto Cesare Minutillo : Un pensionato di 82 anni ha perso la vita nell’Incendio divampato nell’appartamento in cui abitava. La tragedia si è consumata

Norimberga - quattro bambini e una donna 34enne morti nell'Incendio di un edificio : Un grave fatto di cronaca è avvenuto questa mattina all'alba in Germania, precisamente a Norimberga, nel nord della Baviera. Secondo quanto riportano le fonti di informazione locali e nazionali, un terribile incendio ha devastato un edificio residenziale. Nel rogo sono deceduti quattro bambini e una donna di 34 anni. Al momento del dramma nell'edificio si trovavano nove persone, secondo quanto riferito dalla Polizia. Al momento, sono sconosciute ...

Vicenza : Incendio in casa - otto intossicati - una donna ferita : Vicenza, 25 feb. (AdnKronos) - incendio dalle sette di questa mattina in via Cividale 73 a Torri di Quartesolo. A fuoco è andato un appartamento dal quale si è sprigionata una coltre di fumo. otto persone sono rimaste intossicate, tra cui due bambini, una donna è rimasta ferita perché, presa dal pan

Aosta - Incendio in una mansarda : morta la giovane ligure che si è lanciata nel vuoto : E' morta all'ospedale di Aosta Mihaela Cheli, la 21enne, residente a Chiavari, che nella notte tra venerdì e sabato si è lanciata dal terzo piano di una palazzina in Valle d'Aosta per sfuggire ad un ...