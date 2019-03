Il Web compie trent' anni | la festa al Cern

Il World Wide Web compie 30 anni. Tim Berners-Lee : «Cambiamolo - per non farlo fallire» : Il 12 marzo 1989, il 32enne Tim Berners-Lee decise di mettersi al lavoro su un particolare tipo di servizio che consentisse a tutti di accedere a Internet per scambiarsi informazioni e collaborare tra loro. Così propose ai suoi capi al CERN di Ginevra di sviluppare un sistema a protocolli che consentisse l'elaborazione e lo scambio di informazioni all'interno della Rete, nata qualche anno prima: fu l'inizio del World Wide ...

Il World Wide Web compie 30 anni : ancora 2 miliardi le persone per cui è inaccessibile : Il World Wide Web festeggia 30 anni: il 12 marzo 1989 Tim Berners Lee presentò un saggio al Cern di Ginevra che ne rappresentava la base teorica. Il primo sito fu lanciato nel 1991 e da allora Internet ha aperto un mondo, ha creato un modo nuovo di comunicare, informarsi, lavorare. Nonostante siano state spalancate le porte della conoscenza per gran parte del pianeta, sono ancora due miliardi le persone per cui il web è inaccessibile per motivi ...

Il Web compie 30 anni - ecco com’era nel 1989 | : Grazie a un emulatore potrete vedere cosa era la Rete quando era solo un programma dentro un computer in Svizzera