Il Real Madrid chiama | la risposta di Ronaldo non si fa attendere | “la Spagna non mi

(Di martedì 12 marzo 2019) Il portoghese ha ammesso di trovarsi a meraviglia in Italia, sottolineando di non avere nostalgia die Portogallo Cristianosi dice “felice in Italia” e sottolinea di non avere nostalgia della, anche se lì ha lasciato “molti amici e un grande club” come ilAFP/LaPresseIn un’intervista alla Dazn spagnola il fuoriclasse portoghese parla della sua esperienza a Torino con la Juventus in termini positivi e si dice sorpreso dalla qualità della serie A, il campionato “più difficile per gli attaccanti“. E sulla sfida di stasera con l’Atleticosottolinea: “sono tra i candidati a vincere la Champions, sappiamo che sarà difficile ma se la Juve gioca bene passeremo il turno“. Dopo avere confessato nei giorni scorsi la sua nostalgia per la gente di, il cinque volte Pallone ...

