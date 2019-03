Ecco i servizi Google che chiuderanno nel giro di tre settimane

Più privacy e nuovi servizi su Facebook : Ecco cosa vuole fare Zuckerberg : Mark Zuckerberg lancia la svolta ' privacy ' per Facebook , annunciando che riorienterà le app della società verso il criptaggio e la privacy. Una mossa che spostera' l'attenzione di Facebook da un ...

“Ecco l’Italia del diabete : accesso a farmaci - device - servizi a macchia di leopardo” : l’inchiesta della SID : Ecco l’Italia del diabete: pubblicati i risultati dell’indagine condotta dalla Società italiana di diabetologia (Sid) sulle differenze regionali nell’accesso a farmaci, presidi e servizi. “Questo lavoro nasce dalla considerazione che, come noto da tempo, esiste in Italia una notevole variabilità interregionale nella gestione della malattia diabetica – afferma il professor Francesco Purrello, presidente della Società Italiana di ...

Truffa Postamat di Poste Italiane : Ecco il servizio di Striscia la Notizia : Truffa Postamat di Poste Italiane: ecco il servizio di Striscia la Notizia Un recente servizio di Striscia la Notizia si è concentrato sulla cosiddetta “Truffa del Postamat”. Con cui i criminali puntano a sottrarre denaro facendo credere ai malcapitati di star facendo un pagamento a loro favore. Truffa Postamat di Poste Italiane: il “vaglia veloce” A condurre le danze l’inviato Moreno Morello. Per smascherare i malintenzionati sono ...

Striscia la Notizia - servizio-choc sul prosEcco : cosa finisce nelle bottiglie - "rischio cancro" : Che cosa finisce dentro al prosecco? Una risposta ha provato a darla Striscia la Notizia in un servizio di Max Laudadio. L'inviato del tg satirico ha intervistato il direttore del Salvagente, un autorevole mensile dedicato ai consumatori, Riccardo Quintili. E quest'ultimo ha spiegato chiaro e tondo

Test Salvagente pasta : Ecco il servizio di Striscia la notizia : Test Salvagente pasta: ecco il servizio di Striscia la notizia Test pasta Striscia la notizia Ha fatto scalpore una delle ultime puntate del programma Mediaset Striscia la notizia. Nel corso della rubrica “È tutto un magna magna”, il conduttore Max Laudadio ha affrontato il tema della qualità dei prodotti venduti dai più noi marchi di pasta italiani. Qualche mese fa, il Test e la relativa classifica su cui si è basato il servizio della ...

Servizi ipotecari e catastali : Ecco le nuove modalità di pagamento : I Servizi ipotecari e catastali si possono pagare da oggi in molti più modi. In realtà già dal 1° febbraio 2019, data in cui hanno fatto ingresso nuove modalità di pagamento per i tributi catastali, le tasse ipotecari e ogni altra somma dovuta per questa tipologia di Servizi. È stata la stessa Agenzia delle entrate a comunicarlo e a diffondere il ventaglio più ampio delle modalità di versamento, ricordando oltretutto che già un provvedimento del ...

Matteo Renzi farnetica : 'Ecco chi mi ha fatto fuori'. Non solo i 'servizi segreti' : Un complotto . O, come lo descrive lui, 'una campagna di aggressione da parte di elementi delle istituzioni'. Così Matteo Renzi definisce l 'indagine avviata su Consip nella seconda metà del 2016, ...

Reddito - Ecco i lavori sociali a Roma : anagrafe - porta a porta e servizi turistici : Non rimpiazzeranno i travet del Comune di Roma, non proprio famosi per il super-lavoro (il tasso di assenze, ogni giorno, supera il 15%...). Ma nemmeno passeranno il tempo «seduti su una...

