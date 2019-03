Cinque giorni per riavere i resti delle vittime

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Marzo : Il Nord in fila per il Reddito. Nei primi Cinque giorni di richieste alle Poste - il record spetta ai campani (16 : I “divanisti” Sorpresa: l’“assistenzialismo” piace parecchio pure al Nord primi dati – alle Poste arrivate già 122mila richieste di reddito di cittadinanza: molte sono di piemontesi e lombardi Il partito del Nord che domina i media è il partito dei ricchi di Marco Palombi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Chi può e chi non può. “Salvini festeggia, Di Maio rosica. Matteo brinda a Milano e spegne 46 candeline, Gigino è già ...

Cinquecento ragazzi ballano per il Calcit : tre giorni ad Arezzo Fiere : "Cinquecentosette bambini iscritti agli stage e spettacoli di danza " per Greta Palazzini " danno il senso del nostro lavoro all'insegna del coinvolgimento". Gli artisti Marrone e Ricci hanno ...

Pozzuoli resta Cinque giorni senz'acqua : stop da lunedì fino a venerdì : Ancora una settimana di disagi per i residenti di Pozzuoli alta, oltre cinquemila, che da domani e fino a venerdì 22 febbraio, per cinque pomeriggi, rimarranno senza erogazione di acqua potabile. La ...

Festival di Sanremo 2019. Il regolamento : come verrà decretato il vincitore? Tre giurie - il televoto - nessuna eliminazione nei Cinque giorni di gara. Tutto quello che c’è da sapere : Il Festival di Sanremo 2019 si svolgerà, come ormai di consueto, sulla distanza delle cinque serate di gara con la distribuzione ormai canonica delle esibizioni. Nella prima giornata tutti i 24 cantanti e gruppi al via eseguiranno il loro pezzo inedito, nelle due sessioni successive ascolteremo 12 cantanti per serata, il penultimo giorno è dedicato ai duetti e agli arrangiamenti speciali dei pezzi e la finale di sabato ospiterà nuovamente tutti ...

Euro 2020 - meno di Cinquecento giorni al via della rassegna continentale : dal 12 giugno via alla vendita dei biglietti : La UEFA ha ufficializzato la finestra temporale (12 giugno/12 luglio) per l’acquisto dei biglietti destinati al cosiddetto ‘general public’ Mancano meno di 500 giorni al calcio d’inizio di UEFA Euro 2020, la massima competizione continentale che sarà ospitata per la prima volta in ben 12 diverse città Europee tra cui Roma, che avrà il privilegio di ospitare la partita inaugurale (Stadio Olimpico, 12 giugno 2020). In ...

Al via la Fiera agricola Cinque giorni di eventi : ... accoglierà diversi laboratori sulle tradizioni locali e del mondo dell'agricoltura ideati per gli studenti delle scuole locali. Per il settore enogastronomico l'evento più importante sarà la serata «...

Salvini - in arrivo una memoria difensiva di Conte e Di Maio. Cinque Stelle divisi La Giunta lo sentirà entro 7 giorni. L’iter : Prima seduta dell'organismo del Senato che deciderà se autorizzare o no il processo contro il ministro. Atteso un documento formale dell'esecutivo. Ma Gasparri: «Non è un processo con testimoni»

Studente ventenne muore nel sonno dopo aver mangiato gli spaghetti avanzati da Cinque giorni. : Alcuni consigli dello Sportello dei Diritti di come usare gli avanzi Uno Studente belga è morto nel sonno dopo aver mangiato spaghetti che erano rimasti fuori dal frigo per 5 giorni. A trovarlo morto ...

Beppe Signori : embolia polmonare - per Cinque giorni in terapia intensiva : Beppe Signori , vicecampione del Mondo con la Nazionale nel 1994 ed ex attaccante del Bologna dalla stagione 1998-99 a quella 2003-2004, ha trascorso cinque giorni in terapia intensiva cardiologica all'ospedale Sant'Orsola per una ...

"Terre di San Valentino". Cinque giorni di festival per innamorarsi in otto tappe : ... il festival " Terre di San Valentino " promosso dalla Camera di Commercio di Terni in collaborazione con le associazioni di categoria e realizzato da Eventipuntocom fonde sapori, sport, folklore, ...

Cinque lupe uccise dalle auto in provincia di Isernia in pochi giorni : l'ombra di investimenti dolosi : Cinque lupi, tutte femmine, sono state rinvenute morte a seguito di investimenti. 'Tutte e Cinque le femmine, sono state recuperate sulle strade della provincia di Isernia, nel solo dicembre scorso e ...