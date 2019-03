Arrestato un militare a Cuneo per violenze sessuali su una 13enne

Violenza su 13enne - Arrestato militare : 10.14 Un militare è stato arrestato dalla Squadra mobile di Cuneo per Violenza sessuale ai danni di una tredicenne. L'uomo, un insospettabile trentenne, deve rispondere anche di divulgazione di materiale pedopornografico sui social. Avrebbe costretto per mesi la ragazzina a subire molteplici rapporti sessuali, ricattandola di divulgare alcune foto che si era fatto inviare da lei. Le violenze iniziate ad aprile dello scorso anno sono andate ...

Cuneo - violenze sessuali su ragazzina di 13 anni : Arrestato militare 30enne : La polizia ha arrestato un militare su mandato del Tribunale di Cuneo. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo si sarebbe reso responsabile di ripetute violenze sessuali a carico di una ragazzina di appena 13 anni nonché della divulgazione di materiale pedopornografico nei principali social network. L’uomo, insospettabile trentenne, sposato e con famiglia, secondo la ricostruzione della squadra mobile di Cuneo avrebbe abusato ...

Vicenza - accusato di aver violentato una ragazza ad un party : Arrestato militare americano : Tyrekie Meyer presto sarà congedato dall’esercito degli Stati Uniti. Il sergente di 27 anni sarà quindi costretto a togliersi per sempre l’uniforme a causa delle gravi accuse che gli sono state rivolte. Infatti una ragazza vicentina di 22 anni lo ha denunciato per la violenza carnale che avrebbe subito durante una festa. Giovedì scorso, su richiesta del pm Augusto Corno, sono stati disposti gli arresti domiciliari per il militare nella base “Del ...

Anzio - l'Esercito sospenderà il militare Arrestato per le violenze sulla figlia minorenne : Quando gli agenti gli hanno notificato sul posto di lavoro l'ordine di arresto con la pesante accusa di violenza nei confronti della figlia minorenne, l'uomo, un militare di 45 anni, ha abbassato la testa ed è rimasto in silenzio. Il genitore, originario dell'Agro Pontino e residente nell’hinterland romano, ad Anzio, avrebbe abusato della piccola, oggi 15enne, per ben cinque anni. Ma solo nelle ultime settimane la ragazza ha trovato la forza di ...

