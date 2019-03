Windows 10 | una nuova esperienza che arriva dal passato

Windows 7 ha una vulnerabilità zero day - l'ha scoperta Google : Quest'ultimo, tra l'altro, ha appena tagliato quota 800 milioni di installazioni nel mondo tra PC desktop, notebook, 2 in 1, convertibili, ecc., e console. Ricordiamo che nei giorni scorsi Google ha ...

Come riportare Windows 10 a una data precedente : Molto spesso capita che, dopo aver installato un nuovo programma sul PC, quest’ultimo inizi a rallentare e creare problemi. Ecco perché può risultare utile sapere Come riportare Windows 10 a una data precedente, così da risolvere leggi di più...

Come recuperare una partizione Windows : Uno degli incidenti più comuni nell’utilizzo dell’ambiente Windows è quello di ritrovarsi di colpo con intere porzioni del proprio Hard Disk formattate o, in casi estremi, è praticamente impossibile accedere al nostro sistema operativo. Ciò leggi di più...

Windows Lite potrebbe non avere le Live Tile - una tecnologia destinata a morire? : Una nuova indiscrezione lanciata dal leaker Zac Bowden fa pensare che le Live Tile, le piastrelle animate implementate da Microsoft a partire da Windows Phone 7 in sostituzione delle classiche icone, potrebbero avere davvero vita breve. Zac, infatti, ha dichiarato che molto probabilmente gli sviluppatori di Redmond non aggiungeranno il supporto alle Live Tile nel menu start di Windows Lite bensì solamente alle classiche icone seppur aggiornate ...

Microsoft disattiva Cortana nell’OOBE di Windows 10 ma per una buona causa : Con Creators Update Microsoft introdusse il supporto di Cortana nelle schermate OOBE (Out of box experience), ossia quelle che appaiono al primo avvio del sistema operativo. Ciò significa che attualmente, ogniqualvolta si acquista un nuovo PC oppure si effettua un’installazione pulita di Windows 10, la prima voce che si sente è quella di Cortana che aiuta gli utenti nella configurazione iniziale delle principali impostazioni come la ...

Microsoft : in arrivo una nuova serie di Webcam 4K per Windows 10 e Xbox One? [Agg.1 Bari] : [Aggiornamento1 03/01/2018] Secondo le indiscrezioni raccolte e diffuse da Petri.com, la serie di Webcam 4K sarebbe attualmente indicata all’interno delle mura di Redmond con il nome in codice “Bari” per quanto riguarda Windows 10 (no, non è uno scherzo) e “Aruba Camera” per Surface Hub 2S. Articolo originale, Thurrott.com ha lanciato quest’oggi una nuova indiscrezione molto interessante ...

Come realizzare una rete wireless ad hoc con Windows 10 : Il tuo router non riesce a coprire tutta la casa con il segnale WiFi? Forse non è necessario acquistare un amplificatore WiFi per ottenere maggiore copertura, ma potresti affidarti semplicemente alla scheda WiFi integrata sul tuo PC! Scopri in questa guida Come creare una rete ad hoc su Windows 10 e utilizzarla per navigare su […] Come realizzare una rete wireless ad hoc con Windows 10

