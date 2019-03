Ucraina inserisce Al Bano in lista nera | «È una minaccia» Lui | «Io uomo di pace»

Al Bano Carrisi è una 'minaccia alla sicurezza nazionale' : l' Ucraina lo inserisce nella lista nera : una minaccia per la sicrezza nazionale in Ucraina . Il ministero della Cultura ucraino ha inserito il cantante Al Bano Carrisi , Al Bano , nella lista degli individui che considera una minaccia alla ...

L' Ucraina inserisce Al Bano Carrisi nella lista nera : 'Pericoloso per sicurezza nazionale' : Una notizia che ha colto tutti di sorpresa quella relativa al cantante pugliese, originario di Cellino San Marco (Brindisi), Al Bano Carrisi , che è stato iscritto infatti nella black list degli individui considerati pericolosi per L'Ucraina . Il Ministero della Cultura del Paese lo considera una "minaccia nazionale". Il cantante famoso anche nell'allora Unione Sovietica Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa italiana Ansa, sia Al Bano , ...

