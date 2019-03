“Terrone | sbarcate con i neri a Lampedusa” | insulti razzisti a due ragazze siciliane a

fanpage

(Di lunedì 11 marzo 2019) Il racconto di duedi originiemigrate da tempo in Emilia Romagna per lavoro. Avvicinate, prese di mira e infine insultate per le loro origini da un gruppetto di uomini nei dintorni dello stadio di Parma mentre erano a cena in una pizzeria della zona. Le offese sarebbero continuate per tutto il tempo della cena e fino a quando lesono andate via.

TeoFraLiberto : Due #ragazze sono state insultate da un gruppo di idioti perché erano #siciliane. Il #razzismo è endemico ed una de… - pepo1913 : RT @EPalazzotto: Cominciano coi neri. Poi ci sei tu! - ACiavula : 'Terrone di merda, sbarcate a Lampedusa con i neri' Il brutto sabato sera di due ragazze meridionali a Parma - Ciav… -