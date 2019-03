Tav - Salvini : partono i bandi. Ci sarà choc sulle infrastrutture : Roma, 11 mar., askanews, - 'La Tav andrà avanti, i bandi partono, ma non c' è soltanto la Tav, di cui comunque discuteremo, sulle modifiche e sulla revisione dei finanziamenti con la Francia e con la ...

Tav - Salvini e Di Maio escludono la crisi. Ma il sottosegretario Giorgetti avverte : deciderà il Parlamento : Entrambi a Milano, presi da impegni di partito - Di Maio al Villaggio Rousseau e Salvini alla Scuola di formazione politica della Lega -, si sono parlati a distanza per rassicurare sullo scampato ...

Zingaretti : “La Tav si farà perché il vero capo del governo è Matteo Salvini” : Intervistato da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa il neo segretario del Partito Democratico ha annunciato un cambio della sede del PD: "Dobbiamo sbaraccare il Nazareno e ricostruire, aprire una nuova e bella sede con una libreria al piano terra".Continua a leggere

Conte rinvia ma la Tav va avanti Salvini : non si blocca : di Mario Ajello dal nostro inviato MILANO 'Questa cosa non la dico, sennò i 5Stelle si arrabbiano...'. Da dietro a un cespuglio, nel giardinetto dell'hotel Principe di Savoia, tradizionale salotto ...

Tav - Salvini : 'La faremo'. Conte : 'Ora la parte più difficile : il confronto con Francia e Ue' : 'C'è di mezzo - ha spiegato Salvini a margine della scuola di formazione politica della Lega, a Milano - la discussione con la Francia, con la Ue e la revisione del progetto come previsto e, quindi, ...

Di Maio e Salvini vogliono sbloccare le infrastrutture italiane. Giorgetti è d’accordo con Conte sulla Tav : Si cerca di fare un punto sulla situazione, i ministri Salvini e Di Maio sui cantieri per le infrastrutture italiane. Giorgetti avverte sulla TAV e si trova d’accordo sulle scelte di Conte «Ricordatevi che per fermare definitivamente la Tav occorre un passaggio parlamentare perché si tratta di un Trattato internazionale approvato dal Parlamento e né … Continue reading Di Maio e Salvini vogliono sbloccare le infrastrutture italiane. ...

Salvini : "Mai parlato di crisi di Governo". La Tav? "In arrivo Dl sblocca cantieri" : ... costi quello che costi, processo sì o processo no" ha poi detto Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno sempre dalla Scuola di Formazione Politica della Lega di Milano, ...

Tav : Salvini - con questa opposizione ne facciamo 16 di Torino-Lione : Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini durante il suo intervento alla scuola politica della Lega., Rem,

Salvini : "Tav? Discussione utile al governo" : Milano, 10 mar., AdnKronos, - La Discussione sulla Tav "di questi giorni molto probabilmente serve al governo e al Paese, perché è chiaro che se non aprono i cantieri l'economia non riparte". A dirlo, il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine della scuola politica della Lega a Milano sul dibattito sulla Tav Torino-Lione. Salvini ha quindi ...

Tav - vox tra attivisti e porTavoce M5s : “Chi vince tra Di Maio e Salvini? Conte. No all’opera ma il governo non deve cadere” : “Il vero vincitore del braccio di ferro Salvini-di Maio? Il premier Conte”. Una frase comune tra gli attivisti del Movimento Cinque Stelle che hanno partecipato alla tappa milanese del Villaggio Rousseau. Tra i corridoi della Fondazione Stelline, gli attivisti esaltano il ruolo di mediatore del Presidente del Consiglio. “Sono due attori, ognuno sta facendo la sua parte, ma in questo momento Di Maio la sta recitando meglio” racconta un altro ...

Tav - ora Salvini dovrebbe rispettare l’analisi costi benefici e dire No. Invece continua col celodurismo : di Riccardo Ricci Sono un simpatizzante M5S e mi fa abbastanza girare le balle vedere Matteo Salvini che, dopo essersi rifatto una verginità grazie al M5S ed essere andato al governo obtorto collo grazie a una legge elettorale infame fatta dai piddini, ora si mette a fare il bullo e ad atteggiarsi a capo del governo per far vedere che ce l’ha duro come ce l’aveva il suo capo storico, l’Umberto. Anche io, come credo tanti altri ...

Tav - Di Maio : “Chi ha vinto tra me e Salvini? Non è una partita di calcio. Basta folklore - serve tranquillità” : “Non è una partita di calcio, qui stiamo parlando di governare il paese quindi Basta con il folclore, quello che mi interessa è tornare a occuparmi delle cose importanti”. Così il ministro del lavoro Luigi Di Maio, ospite del villaggio Rousseau a Milano, ha commentato lo scontro sul tema Tav all’interno del governo della scorsa settimana. “L’obiettivo nostro è dare tranquillità a questo paese dando soluzioni a problemi importanti” L'articolo ...

Tav - gare al via come previsto. Ecco perché ha vinto Salvini : LA CRONACA DELLA GIORNATA: Tav, Di Maio: governo va avanti. Salvini: non c'è nessuno che vince o che perde Nulla di nuovo. Telt farà quello che - come precisa il direttore generale Mario Virano nella ...