Stati Uniti | vendite al dettaglio in recupero e meglio delle attese

Le centinaia di sconosciuti che vogliono diventare presidenti degli Stati Uniti : I requisiti per candidarsi Della maggior parte dei candidati è difficile trovare anche soltanto qualche informazione online, e molti non possiedono alcuna esperienza politica: Huhnkie Lee, per ...

Il mondo non smette di armarsi. Dagli Stati Uniti all'Iraq - : La fotografia scattata dall'istituto di ricerca indipendente SIPRI © Xulong Liu - Unsplash Negli ultimi cinque anni il mondo non ha smesso di armarsi. Lo dimostra il volume dei trasferimenti di armi ...

Nuove vie della seta : cosa sono e perché gli Stati Uniti ostacolano la partecipazione dell'Italia : Shutterstock - Porto di Venezia Anche Garrett Marquis, Consigliere alla sicurezza nazionale, aveva scritto: «L'Italia è un'importante economia globale e una grande meta d'investimento. Non c'è ...

La guerra coi droni degli Stati Uniti in Somalia : Negli ultimi mesi i bombardamenti contro al Shabaab si sono intensificati, senza che venisse annunciato un cambio di strategia dal governo americano: perché?

Spoiler Un posto al sole : Diego progetta il viaggio negli Stati Uniti con Beatrice : Nuovi momenti di tensione vedono coinvolti i protagonisti della soap opera di Rai 3, 'Un posto al sole'. L'attenzione viene posta intorno al personaggio di Manlio. Il colonnello ha ridotto in gravi condizioni Adele, che ha avuto 'la colpa di tornare a casa. Gli Spoiler degli appuntamenti che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 18 fino a venerdì 22 marzo svelano che il colonnello, dopo aver fatto del male ad Adele, vorrà scaricare la ...

Un afroamericano è riuscito a prendere il controllo del più grande gruppo neonazista degli Stati Uniti : Ne ha manipolato il leader convincendolo che fosse una buona idea cedergli la presidenza, e ora vuole chiudere l'organizzazione

Il mercato delle prigioni private negli Stati Uniti : L'intransigenza dell'amministrazione di Donald Trump sui migranti irregolari e l'antica politica statunitense delle incarcerazioni di massa sono un'occasione economicamente molto vantaggiosa per le aziende che gestiscono o possiedono carceri private negli Stati Uniti. Il Wall Street ...

Spazio - l’astronauta Samantha Cristoforetti : “La Crew Dragon è una novità importante - soprattutto per gli Stati Uniti” : “Viaggeremo più comodi e lavoreremo meglio“: lo ha dichiarato l’astronauta Samantha Cristoforetti in un’intervista a Repubblica, in riferimento al viaggio della Crew Dragon SpaceX, che ha concluso con successo il suo primo volo di prova rientrando sulla Terra dopo avere attraccato autonomamente alla Stazione Spaziale Internazionale. “La Crew Dragon è una novità importante, soprattutto dal punto di vista degli Stati ...

Gli Stati Uniti all'Italia : "Non legittimate la Via della Seta cinese" : "L'Italia è un'importante economia globale e una grande destinazione per gli investimenti. Non c'è bisogno che il governo italiano dia legittimità al progetto di vanità cinese per le infrastrutture". Lo twitta Garret Marquis, assistente speciale del presidente americano Donald Trump e portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale.Il commento arriva all'indomani dell'annuncio del premier Giuseppe Conte, secondo il ...

Stati Uniti : +20mila le non-farm payrolls a febbraio - deluse attese : Negli Stati Uniti le non-farm payrolls, ossia le buste paga nei settori non agricoli, hanno registrato un saldo di +20mila, che è crollato rispetto alla precedente rilevazione a +311mila, dato rivisto ...

Stati Uniti - crollano gli occupati a febbraio. Job Report delude attese : L'economia statunitense crea meno posti di lavoro del previsto a febbraio , sorprendendo negativamente gli osservatori e confermando la percezione di un rallentamento economico. Il tasso di ...

Come vanno i negoziati tra Stati Uniti e talebani : Sono iniziati a Doha poco meno di due settimane fa, e si sta discutendo di cose Come "cosa vuol dire terrorismo"

Negli Stati Uniti hanno parlato dello Stato Islamico - : Il gruppo terroristico dello Stato Islamico si nasconde per tornare all'offensiva. Lo ha detto il capo del comando centrale delle forze armate Usa, il generale Joseph Votel. Secondo lui, quello che ...